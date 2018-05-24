27 мая в Киеве откроется 47-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость"

С 27 мая по 3 июня на Почтовой площади в Киеве состоится 47-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Такую инициативу поддержали распоряжением КГГА с целью содействия развитию и популяризации украинского кинематографа, создания среды для творческого общения и обмена опытом между молодыми художниками из разных стран мира, популяризации Киева как туристического центра.

Именно Почтовая площадь станет местом, где состоится торжественное открытие фестиваля и церемония награждения победителей. В течение всей фестивальной недели здесь будут транслировать фильмы на большом LED-экране: днем – фильмы конкурсной программы "Teen Screen", во время двух вечерних показов, в 18:30 и 21:30, -современное фестивальное кино и хиты.

Ответственность за подготовку, проведение и софинансирование мероприятия, а также за соблюдение пожарной, техногенной безопасности несет общественная организация "Фонд "Молодость".

Главная задача фестиваля – содействие развитию молодого профессионального кино. Конкурсная программа представляет полнометражные фильмы дебютантов, а также украинские короткометражные ленты. Главные секции фестиваля – студенческие фильмы, первые короткометражные (игровые, анимационные, документальные) и первые полнометражные ленты, а также национальный конкурс.

Впервые за свою многолетнюю историю "Молодость" пройдет в обновленном весеннем формате и выйдет за пределы кинотеатров – кинопоказы и выдающиеся события произойдут под открытым небом, на популярных открытых площадках Киева. Фестивальные локации: кинотеатры "Киев", "Украина" и "Синема Сити", Почтовая площадь, Труханов остров (клуб "ЮБК"), Дом образования и культуры "Мастер Класс".

Ранее мы писали о программе кинофестиваля.

Напомним, на кинофестивале "Молодость-2018" покажут и украинские премьеры — лента в 360-градусной виртуальной реальности, хоррор о Лысой горе и рассказ о жизни известного диссидента.