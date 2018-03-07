В составе поезда – пять вагонов, в том числе вагон-ресторан

В четверг, 8 марта, по Киеву можно будет прокатиться на ретропоезде. Отправиться в путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие. Отправление в 13:45 со станции "Киев-Пассажирский", сообщили на сайте "Укрзализныци".

Во время путешествия на ретропоезде, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность – здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. Почти за два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. Прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 16:15.

В составе поезда – пять вагонов, в том числе вагон-ресторан. Праздничный поезд поведет бригада из локомотивного депо станции Сновск, основанного в 1873 году, которое является базовым депо для паровозов в Украине.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах вокзала или с помощью онлайн-сервиса booking.uz.gov.ua. При приобретении билета через онлайн-систему следует указывать станцию отправления "Киев-Пассажирский", а станцию прибытия "Караваевы Дачи".

Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции "Киев-Пассажирский", расположенную у 14-го пути. Здесь можно осмотреть паровозы разных серий, уникальные тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4, пассажирские вагоны-салоны постройки первой половины ХХ века и специальную технику.

Ранее старинный паровоз Эр787-46 возил пассажиров в январе.

Напомним, в ноябре прошлого года по столице также катался ретропоезд.

"Укрзализныця" также планирует ввести электронный билет для проезда в поездах, а также единый билет для ж/д и автотранспорта. Для этого, по словам Кравцова, УЗ уже ведет переговоры с банками.



