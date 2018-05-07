9 мая в Древнем Киеве: турнир по средневековому бою и зрелищные номера

"Парк Киевская Русь" приглашает совершить путешествие во времени в эпоху средневековья и провести 9 мая в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь".

Гостей ожидает возможность собственными глазами увидеть Древний Киев, который воссоздается в натуральном размере на основе научных знаний. А также провести время в приятной весенней атмосфере Киевской Руси, пропитанной величием истории, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева. Посетители увидят деревянные оборонительные стены, усадьбы киевлян Х-ХII веков, воссозданную уникальную Васильевскую церковь, насладятся экспозициями под открытым небом и в музеях.

9 мая ко Дню Победы, в Княжестве "Киевская Русь" пройдет праздник силы и доблести. Испокон веков нашим предкам было не занимать силы, отваги, они всегда были готовы встать на защиту своей Родины и своих семей. Гости Древнего Киева увидят торжественную встречу князя с его боевой дружиной и смогут ощутить те же эмоции, которые испытывали наши предки тысячу лет назад, встречая воинов, вернувшихся с победой домой. Затем развернется программа, в которой все желающие смогут испытать свою силу, ловкость и меткость в метании бревен, соревнованиям по перетягиванию каната или боям на мешках. Кроме того, гостей ждет средневековый футбол, мастер-класс по средневековым танцам, зажигательные хороводы и флешмобы. Актеры конно-трюкового театра покажут зрелищные номера с использованием средневекового оружия. Только здесь можно увидеть как всадники на полном скаку попадают в цель стрелой из лука.

После 14:00 будет проходить турнир по средневековому бою "Витязь Киевского Детинца 2018", который проходит в течение года и завершится осенью финальными поединками между лучшими командами Украины. Невероятные эмоции и адреналин от просмотра рыцарских боев – гарантированы.

С 14:00 до 16:00 на Детинце Киева бои будут проходить в формате 1х1, а около 17:00 на главном ристалище начнется главное событие "Витязя Киевского Детинца" – бои 5х5.

Соорганизатором турнира выступает Всеукраинская федерация средневекового боя.

Восстановить силы можно отведав средневековых блюд, приготовленных по старинным рецептам, в Княжеской корчме и в беседках на территории. Есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа "4 комнаты", предварительно забронировав места.

Устройте пикник на природе и отведайте славянских блюд и напитков от княжеских поваров, чтобы насладиться на полную весенним теплом вместе с семьей и друзьями. Кроме участия в массовых развлечениях, каждый посетитель Древнего Киева имеет возможность выбрать себе индивидуальное занятие по душе – пострелять из лука, взять в аренду костюм и провести фотосессию, покататься на лошади или в экипаже, отчеканить монетку "на счастье", прогуляться по берегу живописного Лесного озера, полетать на канатном спуске "Полетайло", принять участие в разнообразных мастер-классах. Также можно будет приобрести на ярмарке мастеров или изготовить самому оригинальные сувениры.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен недалеко от Киева – всего в 45 минутах езды – в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Цена билета – 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Напомним, 30 апреля и 1 мая гости парка увидели уникальное зрелище – стрельбу из требушета огненными ядрами.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прошел фестиваль ретро-автомобилей. Всего на выставке была представлена тысяча единиц техники: и автобусы, и грузовики, и мотоциклы с велосипедами, военная техника и разнообразные легковые авто.