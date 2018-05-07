9 мая в Древнем Киеве: турнир по средневековому бою и зрелищные номера
Ко Дню Победы в "Киевской Руси" пройдет праздник силы и доблести
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
"Парк Киевская Русь" приглашает совершить путешествие во времени в эпоху средневековья и провести 9 мая в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь".
Гостей ожидает возможность собственными глазами увидеть Древний Киев, который воссоздается в натуральном размере на основе научных знаний. А также провести время в приятной весенней атмосфере Киевской Руси, пропитанной величием истории, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева. Посетители увидят деревянные оборонительные стены, усадьбы киевлян Х-ХII веков, воссозданную уникальную Васильевскую церковь, насладятся экспозициями под открытым небом и в музеях.
9 мая ко Дню Победы, в Княжестве "Киевская Русь" пройдет праздник силы и доблести. Испокон веков нашим предкам было не занимать силы, отваги, они всегда были готовы встать на защиту своей Родины и своих семей. Гости Древнего Киева увидят торжественную встречу князя с его боевой дружиной и смогут ощутить те же эмоции, которые испытывали наши предки тысячу лет назад, встречая воинов, вернувшихся с победой домой. Затем развернется программа, в которой все желающие смогут испытать свою силу, ловкость и меткость в метании бревен, соревнованиям по перетягиванию каната или боям на мешках. Кроме того, гостей ждет средневековый футбол, мастер-класс по средневековым танцам, зажигательные хороводы и флешмобы. Актеры конно-трюкового театра покажут зрелищные номера с использованием средневекового оружия. Только здесь можно увидеть как всадники на полном скаку попадают в цель стрелой из лука.
После 14:00 будет проходить турнир по средневековому бою "Витязь Киевского Детинца 2018", который проходит в течение года и завершится осенью финальными поединками между лучшими командами Украины. Невероятные эмоции и адреналин от просмотра рыцарских боев – гарантированы.
С 14:00 до 16:00 на Детинце Киева бои будут проходить в формате 1х1, а около 17:00 на главном ристалище начнется главное событие "Витязя Киевского Детинца" – бои 5х5.
Соорганизатором турнира выступает Всеукраинская федерация средневекового боя.
Восстановить силы можно отведав средневековых блюд, приготовленных по старинным рецептам, в Княжеской корчме и в беседках на территории. Есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа "4 комнаты", предварительно забронировав места.
Устройте пикник на природе и отведайте славянских блюд и напитков от княжеских поваров, чтобы насладиться на полную весенним теплом вместе с семьей и друзьями. Кроме участия в массовых развлечениях, каждый посетитель Древнего Киева имеет возможность выбрать себе индивидуальное занятие по душе – пострелять из лука, взять в аренду костюм и провести фотосессию, покататься на лошади или в экипаже, отчеканить монетку "на счастье", прогуляться по берегу живописного Лесного озера, полетать на канатном спуске "Полетайло", принять участие в разнообразных мастер-классах. Также можно будет приобрести на ярмарке мастеров или изготовить самому оригинальные сувениры.
Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен недалеко от Киева – всего в 45 минутах езды – в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Цена билета – 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно.
Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".
Напомним, 30 апреля и 1 мая гости парка увидели уникальное зрелище – стрельбу из требушета огненными ядрами.
Ранее мы сообщали, что в Киеве прошел фестиваль ретро-автомобилей. Всего на выставке была представлена тысяча единиц техники: и автобусы, и грузовики, и мотоциклы с велосипедами, военная техника и разнообразные легковые авто.