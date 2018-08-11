Безлимитные бранчи в MISTER CAT на Оболони

Mister Cat – это современное комфортное место для молодых и активных. Туда приходят на обед с сотрудниками, а вечером пообщаться с друзьями

Впервые в Mister Cat! Зона с безлимитными бранчами! Блюда, которых нет в обычном меню.

Субботние или воскресные бранчи – отличная возможность провести выходной день в кругу семьи и в непринужденной обстановке. Ведь так не хочется с самого утра стоять на кухне и готовить завтрак для всей семьи, не правда ли? Еду и напитки – от разных видов устриц до других деликатесов – во время бранчей можно брать без всяких ограничений, заплатив всего 199 грн. Плати за вход и ешь, сколько осилишь. Полный безлимит и рай для Ваших желудков.

С 7:00 до 10:00 (ранний бранч)

С 10:00 до 14:00 (поздний бранч)

Стоимость входа 199 грн до конца месяца.

Дети до 12 лет бесплатно!

В связи с запуском бранчей 11 и 12 августа состоится семейное бранч-мероприятие в Mister Cat на Оболони (м.Минская, Оболонский проспект 26) для людей, которые ценят свое время и планируют отдохнуть от бытовых дел вместе со своей семьей.

Это отличная возможность не просто вкусно и много поесть, но и развлечься в кругу семьи. Весело будет всем, и взрослым и детям, обещаем!

Приходи в любое время с 10.00-14.00. Приобщайтесь к европейским традициям семейных бранчей вместе с Mister Cat!

В программе:

шампанское в подарок всем гостям;

безлимитный бранч и много других вкусностей;

DJ с лайтовой утренней музыкой;

аквагрим для деток;

конкурсы с крутыми подарками;

фотограф.

Подробная информация по ссылке: https://www.facebook.com/events/2612322378992043/

Да, все правильно! Ты платишь сумму за вход и можешь брать все, что угодно, и сколько пожелаешь. Полный безлимит!

Казалось бы, Mister Cat уже ничем не сможет удивить, так как они уже объединили в себе ресторан, кальяны и даже караоке, но эта сеть шагает в ногу со временем и постоянно преподносит разные приятные сюрпризы. Работает заведение 24/7.

Различные акции не могут не радовать глаз и кошелек гостей. Каждый день действует 100% скидка на 2 пиццу, главное-успеть на счастливые часы, которые действуют с 14.00-17.00 и с 00.00-05.00! Ресторан предоставляет 30% скидку ко дню рождения гостя на всё меню. Круглосуточная доставка.

Более подробно познакомиться с Mister Cat можно на их сайте: https://mistercat.ua/