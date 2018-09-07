Болеем за наших: в Киеве проходит соревнование велогонщиков

Посмотреть на гонку профессионалов можно на Киевском велотреке

Восстановленный из руин Киевский велотрек принимает международные соревнования. Принять участие в гонках приехали профессиональные спортсмены из семи стран мира.

Перед тем как сесть на велосипед, спортсмены обувают специальные кроссовки.

"Они нужны, чтобы "щелкнуть" в педали, чтобы можно было подтягивать, на обычных педалях нет такого и ты, получается, только давишь", – объясняет нам участник гонки.

У велоспортсменов – персональная разминка: перед каждым стартом крутят педали на велостанке около получаса. Чтобы проехать один километр на результат – он "преодолевает" около 20 километров разминочных.

Зрителей пока немного, в основном родственники спортсменов. Ксения с ребенком зашли случайно – и сразу стали ярыми болельщиками украинской команды.

"Мы болеем, кричим и поддерживаем наших спортсменов с большим удовольствием!", – делится киевлянка.

80 спортсменов из семи стран мира соревнуются на нескольких дистанциях. За призовые места получат от 50 до 200 евро. Но деньги – не главное: спортсмены получают рейтинговые очки, которые влияют на их мировой рейтинг. А повышение позиций в мировом рейтинге – шанс попасть на кубок мира

Соревноваться велогонщики будут еще два дня. Мест на трибунах – еще достаточно, поэтому приглашают всех. Вход – бесплатный.