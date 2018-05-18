Бурные выходные: куда пойти в Киеве 19-20 мая

В столице грядут очень насыщенные выходные. Так, в Киеве пройдет традиционный Велодень, День уличной музыки и несколько других, не менее интересных мероприятий. И хотя синоптики обещают дожди, это не повод сидеть дома – ведь в городе просиходит столько всего интересного! К тому же, на большинство мероприятий из нашей подборки можно сходить бесплатно.

Показ фильма на велогенераторе – "Весной" Михаила Кауфмана (Национальный музей Украины, ул. Владимирская 2)

Велосипед вдохновил на создание кинокамеры, ведь обычные фотоаппараты не могли поймать волшебство движения, говорят организаторы кинопоказа. Поэтому, в 1920-х годах велосипед становится популярной метафорой технического прогресса и отражением круговых оборотов кинокамеры.

"В субботний вечер, 19 мая, в укромном уголке Национального музея истории Украины все желающие смогут с велогенераторов запустить проекцию шедевра украинского киноавангарда "Весной" Михаила Кауфмана на экран. Будет видно, как кадры пробуждения города, обновления его жизни, перекликаются с лирическими картинами возрождения природы и динамизмом велосипедного движения", – рассказали в Ассоциации велосипедистов Киева.

Показ фильма начнется в 21:30. После основного фильма, покажут короткометражку Анны Васcервуман "Веловодск" (2018). Вход – свободный.

Чемпионат Украины по средневековому бою "Зов героев" (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

Средневековые рыцари соберутся в Древнем Киеве на масштабном турнире, который пройдет 19 и 20 мая в "Парке Киевская Русь". Мероприятие соберет более 200бойцов со всех уголков Украины. Они будут одеты в такие же доспехи, которые носили воины во времена Средневековья, и воевать будут таким же оружием – настоящими мечами и алебардами.

"Это будут не постановочные бои, а реальные средневековые сражения, в которых спортсмены во время бескомпромиссных схваток будут выяснять, кто из них достоин звания чемпиона Украины по средневековому бою в 2018 году. Соревнования будут проходить одновременно на нескольких площадках. Гости увидят групповые мужские номинации, а также женские поединки в номинации 3х3. Также будут проходить парные поединки, во время которых спортсмены сразятся за звание чемпионов в номинациях "Меч – меч" и "Щит – меч". В отдельной номинации также будет определена наиболее достойная женщина-воин", – сообщили в парке.

Вечером гостей ожидает огненная программа со стрельбой горящими ядрами из требушета. В воскресенье, 20 мая, состоится торжественное награждение победителей чемпионата. Начало программы – в 13:45.

Цена билетов на "Зов Героев" – 250 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно. При предварительной покупке – скидки до 50%.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в 45 минутах от Киева – в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Из Киева курсируют маршрутки от станции метро "Выдубичи"

Арт-проект "Амплитуда" (галерея "Лавра", Лаврский переулок, 9)

Украинские художники, используя живопись, графику, скульптуру и видеоарт, представят свое видение вечности, спокойствия и гармонии в современном динамичном мире.

"Амплитуда – размах колебания от положения равновесия. В наше время эта величина становится все больше и значительней, именно она определяет расстояние и время от салюта до взрыва, от радости до грусти, от спокойствия до беспокойства. Какова сегодня эта точка отклонения от гармонической стабильности в обществе и вне его? Может ли современное общество изменить точку отклонения? Эти вопросы философски переосмысливают и визуализируют участники проекта", – говорят организаторы необычной выставки.

С интересными визуальными экспериментами современных художников можно ознакомиться в галерее "Лавра". Вход – свободный.

Велодень

19 мая, в субботу, велосипедисты Киева собираются вместе и могут безопасно покататься по центральным улицам.

Так, с 8:00 утра будет проходить сбор районных колонн в девяти районах Киева. С 9:00 до 10:00 – централизованный подъезд районных колонн к месту старта – Европейской площади. С 10:45 – старт парада по маршруту Европейская площадь – Почтовая площадь – Гаванский мост – Северный мост – парк Муромец (бывший парк Дружбы народов). С 12:00 в парке начнется развлекательная программа с конкурсами, розыгрышами ценных подарков, а также велоквест.

"Мы идем на акцию, чтобы показать, что нас много, мы никуда не исчезнем, мы любим и уважаем свой город, не хотим терять время в пробках, заботимся об экологии и разгружаем транспортную систему", – рассказывают организаторы.

Велодень в Киеве пройдет в 12 раз. Отметим, что с 9:30 до 11:30 предусмотрено перекрытие Европейской площади и подъездов к ней, а с 10:30 до 12:30 – частичное ограничение движения (1-1,5 полосы) по маршруту колонны от Почтовой плошади, через Гаванский мост – Набережно-рыболовных – Северный мост. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Kyiv Lights Festival

Второй международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (KLF) состоится в Киеве с 18 по 20 мая. По словам организаторов, трехдневное изменит архитектурный облик столицы и представит зрителям десятки работ лучших дизайнеров видеографики, художников света и лазера, виджеев и современных художников.

Инсталляции, которые покажут на нескольких локациях в городе, были отобраны международным жюри. Они будут размещены в пределах фестивального маршрута: Андреевский спуск, площадка возле Национального музея истории Украины, сквер у памятника Петру Сагайдачному и улица Сагайдачного. Вход на все инсталляции – бесплатный.

День уличной музыки (Пейзажная аллея)

19 мая более 50 городов по всей Украине будут петь и музицировать одновременно. В Киеве мероприятие пройдет на нескольких локациях.

"У нас будет одна полноценная музыкальная локация Love Music и это, по сути, будет main stage. На ней выступит течение дня 11 групп и исполнителей", – сообщают организаторы.

Еще пять групп выступят на сцене от Rock School – здесь будут играть исполнители из школы. Также будет локация Dub Splash Soundsystem, сцена, где будут выступать "электронщики" и детская локация в Сквере Киевских Интеллигентов от фолк-студия "Правиця". Также будут работать барабанная и танцевальная сцены.

Первый фестиваль урбан-культур "Безмежність Вулиць" (Крещатый Яр, Арка Дружбы Народов)

19 мая с 10:00 до 22:00 в Центральном парке культуры и отдыха Киева (на территории Крещатого Яра, вблизи Арки дружбы народов) состоится Первый фестиваль урбан-культур "Безмежність Вулиць" ("Безграничность Улиц").

"Самые активные уличные культуры соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность, креативность и безграничность возможностей. Состоятся соревнования в семи дисциплинах: баскетбол 3х3, брейкинг, воркаут, BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, футбольный фристайл", рассказали в оргкомитете.

С 10:00 гости фестиваля смогут увидеть шоу-программу, которая включает финальные игры и баттлы участников, зрелищные конкурсы и выступления лучших спортсменов. Завершится фестиваль в 21:00 концертом популярного рэп-исполнителя Ярмака. Кроме этого, зрителей фестиваля ждут креативные фотозоны, мастер-классы, фудкорты и различные активности.

Вход на все события фестиваля, включая вечернюю программу, свободный.

Выставка Сергея Чайки "Соцкультура" (Галерея "Карась", Андреевский спуск, 22а)

Картины этого художника всегда полны неподдельной чувственности и узнаваемы по реалистичной манере письма. В своих новых графических работах он обращается к анализу и деконструкции мифа "развитого социализма".

"Это социалистический реализм без идеализации и советской "показухи", а скорее анализ эпохи через ее символы, позы, темы. Своими достаточно драматическими работами автор, тем не менее, иронизирует над деградирующим европейским левосоциалистическим стилем", – рассказали в галерее.

Вход на выставку – своюодный. Галерея работает с понедельника по субботу, с 11:00 до 19:00. Воскресенье – выходной.

Напомним, столица также готовится ко Дню Европы. Отмечать праздник будут до 25 мая — лекциями, фестивалями и конкурсами.

Главное празднование состоится в субботу, 19 мая. В этот день на Контрактовой площади пройдет концерт.

Напомним, Киев также готовится к празднованию Международного дня музеев: 18 и 19 мая вход во многие музеи будет бесплатным, а посетителей ждут необычные квесты, экскурсии и развлечения.

Также мы сообщали, что в этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.