"Гордость Украины": в столичном метро рассказывают о достижениях двадцати выдающихся украинцев

Интересные истории можно узнать в поезде на синей ветке и на "Золотых воротах"

Ко Дню Независимости в столичной подземке совместно с телеканалом "Украина" стартовал фотопроект "Гордость Украины". Пассажирам метро расскажут истории двадцати украинцев, которые меняют жизнь страны к лучшему. "Сегодня" узнала, чем прославились эти люди.

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ГЕРОИ. Артем Кухаренко, самый молодой глава сельсовета. Парень встал у руля села Подольское на Черкасчине в 22 года.

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Василий Тарасюк получил Героя Украины в 23 года, пройдя горячие точки на Востоке и уничтожив в одиночку из гранатомета танк противника.

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Инженер Сергей Коваленков строит энергоэффективные дома из конопли, а Елена Абаева руководит центром для детей с особыми потребностями, который создала сама.

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Яна Зинкевич пошла воевать в 18 лет и организовала медбатальон. Попав в ДТП, девушка перестала ходить, но свое дело не бросила и даже стала мамой.

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А вот 25-летний Дмитрий Ламза, самый молодой директор школы в Украине. Он руководит учебным заведением №210 на Оболони.

"Не думал, что попаду в проект "Гордость Украины", но теперь рад, что стал его частью", — сказал "Сегодня" Дмитрий.

О том, чтобы стать директором, он мечтал с детства.

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Александр Борзых — профессор, микрохирург в военном госпитале, спасающий пациентов от ампутации. В 2014 году мужчина переехал в Киев из Донецка, где у него был своя клиника. Врачу пришлось оставить все, взяв с собой небольшой чемодан.

"Я себя выдающимся не считаю. Таких, как я — тысячи", — говорит нам Борзых.

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СТАРТ ПРОЕКТА. С начала недели, 20 августа, портреты украинцев с данными о них появились в одном из поездов на синей ветке подземки, а на станции метро "Золотые ворота" открылась фотовыставка.

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К выставке приобщали всех пассажиров подземки: женщинам дарили цветы и угощали печеньем. Посетили мероприятие и сами герои проекта, получив на память свои портреты.

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"Участие в этом проекте стало для меня полной неожиданностью. Я уверена, что героем может стать каждый из нас", — призналась "Сегодня" одна из героинь Юлия Ресенчук.

Девушка создала и возглавляет благотворительный фонд, помогающий людям с ограниченными возможностями.

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Посетить выставку на "Золотых воротах" можно будет до конца недели, а ознакомиться с фотопроектом в поезде метро на синей ветке можно будет целый месяц.