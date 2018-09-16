Истории самых красивых домов Киева: библиотека во дворце Терещенко

Мы продолжаем знакомить читателей с уникальными особняками Киева. На этот раз мы побывали в здании Национальной научной медицинской библиотеки Украины, которая расположена в бывшем особняке-дворце сахарозаводчика Терещенко на улице Льва Толстого, 7.

Внутри здание украшено красивейшей отделкой из дерева, лепниной с сусальным золотом и мебелью, которая осталась от прежних владельцев. Все это сотрудники библиотеки сумели бережно сохранить. Экскурсию по зданию нам проводит гендиректор библиотеки Раиса Павленко, которая работает здесь 60 лет и уже более 40 лет возглавляет учреждение! Она рассказывает, как добивалась разрешения на ремонт здания в Москве, как с коллегами поднимали его из руин и десять лет боролись за предоставление особняку охранного статуса. А в 90-х годах пришлось отбивать попытки построить на месте старинного дома 15-этажное здание.

Вазы и зеркало

Холл украшает фамильное зеркало семейства Терещенко с красивой тумбой.

"Оно было обшито каким-то неприметным черным деревом. Когда реставраторы сняли его — оказалось, что зеркало сделано из венецианского стекла, а рама сверху — обманка. Кто-то решил таким образом спасти его красивейшую отделку и стол с резьбой, — рассказывает нам Раиса Ивановна. — Две восточные вазы-светильники были найдены в подвале здания, где теперь книгохранилище. Мы их отмыли и поставили сюда. Эксперты так и не смогли определить, сколько им лет".

Кстати, в холле библиотеки проводят художественные выставки, одной из первых стала выставка работ художника Ивана Марчука еще в советские времена.

Нам показывают бывший кабинет Александра Терещенко, тут до сих пор стоит его мебель и два больших сейфа австрийского производства. Сейчас в кабинете расположена Польская библиотека, где можно увидеть и почитать книги о польской медицине и медиках. Такие библиотеки есть только в Риме, Париже и в Киеве.





















В холле. Посетители библиотеки не могут оторвать глаз от убранства помещения Сейф. Меценат, возможно, хранил в нем свои сбережения Ваза. Нашли в подвале здания Зеркало. Спасли, прикрыв обычными досками Золотой зал библиотеки. Здесь проводят международные конференции медиков Читальный зал. Оборудован компьютерами для медиков Несгораемый шкаф. В рост человека Рабочий стол Терещенко. Нам разрешили присесть на стул Винтовая лестница. Под куполом старинного дома

Золотой зал

Дальше попадаем в Золотой зал. В 1969 году, когда сотрудники библиотеки впервые зашли в помещение, его потолок подпирало восемь столбов, чтобы не рухнул.

"Вся позолота на лепнине была восстановлена силами реставраторов. На стенах было три пустых места, и их заполнили портретами легендарных медиков: Богомольца, Павлова и Пирогова. Реставраторам удалось восстановить старинный стол семьи Терещенко, который нашли в подвале, теперь он украшает этот зал, — рассказывает Раиса Ивановна. — В соседней комнате была страшная разруха (по одной из версий, тут был будуар). Здание пережило большой пожар. Этой стены возле окна вообще не было. Ее восстановили... Но спустя годы она пошла трещинами. Здесь у нас хранятся рабочий стол и стулья Терещенко".

Кстати, было много желающих проводить в Золотом зале банкеты и вечеринки, но всем было отказано, а зал используется только для проведения медицинских конференций.

По дороге в читальный зал нам показали винтовую лестницу, которая ведет на второй этаж, и показали, как работает лифт, который когда-то поднимал с подвала продукты на кухню Терещенко. Сейчас он поднимает книги из книгохранилища.

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Хранилище

В царстве книг идем между стеллажами к месту, где работает лифт. Тут находится несгораемый сейф австрийского производства, принадлежавший семье Терещенко, на нем даже сохранилась цветная реклама производителя. Компания, кстати, действует и сейчас… Во времена Терещенко такие сейфы считались последним словом техники. Этот сейф представляет собой небольшую комнату, в которой могут поместиться несколько человек! Во втором сейфе (поменьше размером) хранят старинные книги библиотеки, которым просто нет цены. Например, книга о медицинских растениях с шикарными иллюстрациями, в 1565 году напечатанная в Венеции. Таких книг во всем мире — всего восемь! Или "Гиппократ", книга о человеческой природе, издана в Страсбурге в 1558 году. На эти сокровища нам разрешили лишь посмотреть.

Нужен ремонт

Напоследок сотрудники попросили о помощи. Фасад древнего здания требует ремонта. Руководство пишет письма во все инстанции. Но мэрия деньги не выделяет, поскольку учреждение финансируется из госбюджета. А у Минздрава не хватает средств. Вот и стоит уникальное здание в центре столицы с выцветшим фасадом, трещинами в стенах.