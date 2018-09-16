Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий сталинского ампира

В 30-х годах, когда власть решила перенести столицу Украины из Харькова в Киев, город захлестнула мода на гигантоманию. Были планы снести все здания от Софийского до Михайловского собора, а на этом месте соорудить самую большую в мире площадь и установить 100-метровый памятник Ленину в районе фуникулера. Благо ограничились только возведением здания, в котором сейчас размещается МИД Украины. В стиле так называемого сталинского ампира проектировались жилые дома и учреждения. Громоздкие постройки, сочетающие в себе ампир, барокко, эклектику, поздний классицизм, строились с арками, колоннами, мансардами. Их украшали звездами, серпами и молотами. Продолжалось это архитектурное безумие даже после кончины Сталина.

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Крещатик: "испанские" мотивы и пафос

Самый яркий пример сталинского ампира — центральная улица Крещатик, где практически каждый дом построен с советским размахом. Застраивать главную улицу страны начали заново после Второй мировой, когда практически все дома лежали в руинах.

Был объявлен архитектурный конкурс на лучший проект застройки Крещатика. В нем участвовали многие известные архитекторы, на рассмотрение предлагалось больше 20 проектов. Победил проект группы авторов во главе с главным архитектором города Власовым. Однако после того, как главного зодчего перевели на аналогичную должность в Москву, строительством руководил архитектор Анатолий Добровольский. Хотя тогда национальные мотивы и были запрещены, архитектор сделал все, чтобы украинское барокко проглядывалось в каждом доме на главной улице страны. Чтобы их как-то скрыть, украинское выдавали за испанское, тем более что как раз в то время группа советских архитекторов поехала в командировку в Европу для ознакомления с испанским искусством. Поэтому на домах можно заметить мотивы и лепку, похожие на те, что сохранилась на некоторых старинных киевских храмах.

Арка в "Пассаж". Здание в шесть этажей пристроили к старинным домам XIX века. Фото: А. Бойко

Первыми на Крещати­­ке возвели жилые дома №13 (дом с башней и шпилем на кры­­ше) и №17, в котором проживал сам архитектор Добровольский. К этому дому был пристроен двухэтажный портик с арками (выходил на сторону метро "Крещатик"). Его разобрали в целях безопасности после того, как в 1989 году обвалился портал над главным входом в Главпочтамт. В конце 40-х на Крещатике, 15, началось возрождение "Пассажа". Были восстановлены старые дома, построенные еще в XIX веке, а к их торцам пристроили шестиэтажное здание с большой аркой. Справа от входа размещалось изображение колхозницы и колхозника со снопом. Слева — фигуры двух рабочих-метростроевцев с рейкой. Убрали эти скульптуры в 1998 году якобы из-за их аварийности.

Дом архитектора. Торец дома украшал портик. Фото: А. Бойко

"Дом со звездой" и его близнецы

В начале 50-х на Крещатике, 25, построили 14-этажную жилую высотку, которую в народе прозвали "домом со звездой". Здание в духе сталинских высоток сделали пафосным: с двумя 9-этажными "крыльями", башней и шпилем со звездой, которая подсвечивалась. На первом этаже обустроили кинотеатр "Дружба", который проработал тут до 2010 года. По бокам от высотки также возвели два 11-этажных дома-близнеца, которые вместе с основной высоткой составляют единый архитектурный ансамбль. Всю эту красоту дополняли фонтан между домами и лестница, ведущая к центральной высотке. К слову, под нижней частью лестницы в советские времена размещалось кафе под названием "Грот" с летней площадкой и зонтиками на иностранный манер. Якобы из-за этого кафе даже прозвали "Мичиган". К слову, изначально "дома со звездой" не должно было быть. Согласно раннему варианту послевоенного восстановления Крещатика, на этом месте хотели возвести приземистый Дом народных собраний, перекрытый куполом, но проект так и не реализовали.





Размах. С башней и звездой. Фото: А. Бойко Слева. Жилой дом в 11 этажей. Фото: А. Бойко Справа. Еще один близнец. Фото: А. Бойко

Борьба с излишествами: без колонн и рабочих, но с аркой

В 1954 году на месте двух довоенных домов на углу улиц Крещатик и Лютеранской возвели жилой дом с арочным проходом, где находилась квартира известной советской оперной певицы Елизаветы Чавдар. Изначальный проект этого жилого дома представлял собой два отдельных корпуса, соединенных невысокой аркой. Лицевой фасад предлагалось обильно украсить скульптурами и керамическим декором. Во втором варианте два корпуса уже сливались в один, со сквозным арочным проходом на улицу Лютеранскую. На проектной комиссии было принято решение строить один корпус, высоту арки поднять до четырех этажей и упростить декоративную отделку фасада, заменив колонны на пилястры и пилоны.

У Бессарабки. Фасад дома хотели украсить трудящимися. Фото: А. Бойко

Жилой дом на Крещатике, 29/1, рядом с Бессарабским рынком возвели в 1956 году. Два первых этажа приспособили под магазин и кинотеатр, другие — сделали жилыми. Существовало несколько проектов дома, выполненных разными авторами. По одному из них фасад должна была украсить монументальная скульптура из серии "Рабочий и колхозница", однако трудящиеся так и не "поселились" на фасаде. Дело было в том, что достраивали дом в то время, когда советская власть начала активно бороться со всякими архитектурными излишествами.

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Примечательно, что на месте этого дома в 1840 году была двухэтажная постройка с небольшим отелем. Принадлежала она известному киевскому зодчему Викентию Беретти, который построил дом по своему проекту. В свое время тут проживали Николай Костомаров и Тарас Шевченко.

С аркой. Проект переделали. Фото: А. Бойко

Мэрия: кинотеатр и вечная трибуна

Нынешнее здание столичной мэрии (Крещатик, 36) возвели в 1957 году. До революции на этом месте располагался кинотеатр Шанцера на 1100 мест и считался одним из лучших в империи.

Изначально постройку Киевского совета народных депутатов УССР предлагалось сделать в 22 этажа, с уступчатым силуэтом и шпилем, а фасад украсить скульптурами рабочих и колхозников, чтобы предать ей особую важность. Перед входом в админздание даже планировали обустроить фонтан или установить постоянную правительственную трибуну. Однако все это так и осталось в планах. Спустя много лет в 1990 году, 24 июля, рядом со зданием будущей мэрии впервые на флагштоке был поднят сине-желтый флаг.

Соседнее с мэрий здание (Крещатик, 34), согласно изначальному проекту, должно было стать боковым крылом горсовета. По одному из вариантов это крыло предназначалось для городского ЗАГСа и соединялось с нынешней мэрией полукругом. По второму — располагаться тут должны были два министерства. В итоге реализовали второй проект, а две постройки соединили пониженной прямоугольной вставкой. В 1957 году на двух нижних этажах этого здания открыли известный магазин керамики "Фарфор-фаянс".

Админпостройки. Мэрия и соседнее с ним здание для министерств. Фото: А. Бойко

Главпочтамт: 13 окон и полтергейст

Здание Главпочтамта (Крещатик, 22) возвели в 1958 году на месте доходного дома, где в 1849 году появилась первая в Киеве почтовая контора. Однако, уже тогда за этим местом закрепилась дурная слава.

В начале ХХ века жильцы дома обратились в полицию и сообщили, что у них творится неладное: мебель двигалась без посторонней помощи, а по комнатам летали столовые приборы и постельное белье. Якобы даже прибывшие по вызову стражи порядка стали свидетелями расшалившегося полтергейста, тогдашние журналисты много писали об этом происшествии.

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Новое здание почтамта начали строить в 1914 году, но работы остановила первая мировая война. В 1941 году здание исчезло во время взрывов и пожара на Крещатике. Однако на этом трагические события для "дома связи" не закончились. Отстроенное здание сделали с помпезным двухъярусным портиком над главным входом. В августе 1989 года этот портик обвалился, убив 11 человек, еще двое получили тяжелые травмы. Виной трагедии якобы стали воровство материалов и халатность строителей, однако многие горожане связали произошедшее с мистическим числом 13, которое присутствует на здании: 13 оконных проемов на фасаде Главпочтамта со стороны центральной улицы, столько же витрин со стороны Майдана и столько же лепных капителей вместе с фронтоном украсили портик. Восстановление портика было окончено в 1990 году. Тогда же стены зала и опоры облицевали плиткой под белый мрамор.

"Дом связи". Портик над главным входом обвалился в 1989 году. Фото: А. Бойко

По четной стороне: здания для советских министерств

Здание на ул. Крещатик, 30/1 (на углу с ул. Прорезной) возвели в 1953 году для Министерства лесного хозяйства УССР. Со стороны центральной улицы в нем разместился торговый павильон с популярным книжным магазином "Дружба". Построили дом в одну высоту с соседним зданием

"Киевглавархитектуры", которое уцелело после войны и губительного пожара на Крещатике. На противоположной стороне было построено еще одно админ­здание с портиком (ул. Крещатик, 28/2). В нем размещалось бывшее Министерство культуры УССР. К слову, ранее на этом месте располагался доходный дом Первого российского страхового общества, а позже "Детский мир", с которого в 1941 году начались взрывы на центральной улице.

В 1955 году на Крещатике, 22, построили полукруг­­лое здание для Министерства угольной промышленности. По одному из проектов на его парапете планировалось установить крупный герб УССР и несколько скульптур, по другому — фигуру Ленина в проезде во двор, но от этого впоследствии отказались. На первом этаже здания находились магазины "Искусство" и "Ноты". В последнем стоял белый рояль, а известные композиторы того времени выступали тут со своими презентациями.