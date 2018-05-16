Как отпраздновать в Киеве День музеев: подробная программа мероприятий

Киев готовится к празднованию Международного дня музеев: 18 и 19 мая вход во многие музеи будет бесплатным, а посетителей ждут необычные квесты, экскурсии и развлечения.

Заповедник: везде бесплатный вход

18 мая вход на все объекты Нацзаповедника "София Киевская" будет свободным: бесплатно можно посетить Софийский Собор, Дом митрополита, Золотые ворота, Кирилловскую церковь и смотровую площадку Андреевской церкви. Подготовили в "Софии" и интересную программу. Бесплатно можно будет посетить мастер-класс по монотипии (вид печатной графики) для детей и взрослых с художником Русланом Пушкашем (начало в 12:00). Предусмотрена и бесплатная экскурсия "Анна Ярославна: экскурс в историю", где дети и взрослые смогут многое узнать о киевской княжне, которая стала королевой Франции (начало в 13:00, нужна регистрация).

В 11:00 на территории заповедника начнется квест "Тайна древних стен" для детей от 9 лет. Участников ждет не только познавательная экскурсия по Софийскому Собору, но и творческие задания. Командам придется отгадывать ребусы, шифры и логические загадки, ориентироваться на местности с помощью карты-схемы (стоимость билета – 70 грн, нужна регистрация). А в 14:00 стартует образовательно-познавательная программа "Загадки письменности: как писали в древности" для детей от 7 лет. Ребенок ознакомится с древним алфавитом, узнает, как с помощью его букв можно раскрыть секретные коды, научится писать тайными символами записки друзьям. Программа включает творческое занятие по изготовлению закладки для любимой книги (стоимость 50 грн). На все мероприятия обязательна регистрация по тел. 278-44-83.

В субботу – к Шевченко

Национальный музей Тараса Шевченко приглашает отметить День Музеев 19 мая. "Весь день в атриуме музея можно будет увидеть интерактивную выставку от Google – Киев VRажае. А в экспозиции в течение всего дня – пройти квест #Шева_today, который сочетает экспонаты ХІХ века и их современные аналоги. Победители квеста примут участие в розыгрыше призов. Также во дворике музея посетители смогут поискать свои фото из социальных сетей на выставке-фотосушке", – сообщают в музее. Кроме того, в 12: 00 здесь состоится экскурсия по выставке "Дворянские семьи и Тарас Шевченко", в 17:00 – экскурсия для блоггеров "Музейные внутренности" (по регистрации), а в 19:00 – свободный микрофон поэзии. Вход свободный.

Самая длинная "Ночь в музее"

18 и 19 мая будет бесплатным вход и в Нацмуцзей истории Украины, а также в его филиал – Музей исторических драгоценностей. В эти дни по вечерам на территории НМИУ можно будет увидеть уникальные инсталляции, созданные в рамках фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival, а также пройдут многочисленные квесты, экскурсии и лекции (некоторые платные, некоторые бесплатные, подробная программа на сайте музея).

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А 19 мая в 21:30 здесь начнется самая длинная "Ночь в музее", которая продолжится до 5 утра 20 мая. "Гостей ждут рассказы о мифах и легендах, связанных с самыми интересными музейными экспонатами, интеллектуальные игры, мастер-классы и чаепитие в приятной компании", – сообщают в музее. Стоимость участия 300 грн.

Квест по городу и змеиный яд

Яркую программу на 18 мая подготовил и Национальный научно-природоведческий музей (ул. Б. Хмельницкого, 15) – все мероприятия можно посетить бесплатно.

На первом этаже, где располагается геологический отдел, с 14:00 до 16:00 пройдет демонстрация "Секреты использования древних кресал", а с 14:30 до 16:00 – мастер-класс "Определение минералов". На территории палеонтологического отдела (2-й этаж) с 11:00 до 13:00 пройдет демонстрация "Реконструкции одежды периода неолита", а в 11:00 – 13:00 – мастер-класс, на котором, к примеру, можно будет соткать нить из шерстяной пряжи на подвесном веретене. В зоологическом отделе с 11:00 до 14:00 будут рассказывать о ядах змей, рыбах, птичьих яйцах и гнездах. А в ботаническом можно будет узнать о хищных растениях, разных видах перца, пряностях…

Обещают и необычный квест "UrbanBotanyQuest2018: Пришельцы в Музее", с ботаническими загадками и другими сюрпризами. Он пройдет в центральных кварталах города! На квест необходимо обязательного предварительно зарегистрироваться до 17 мая в экскурсионном бюро музея 044-235-62-66. О других мероприятиях можно узнать на странице музея.

Жизнь интеллигенции

18 мая приглашают бесплатно посетить и Музей-квартира Павла Тычины (ул. Терещенковская 5, кв.1). "От вас – хорошее настроение, от нас – полное погружение в атмосферу жизни советской интеллигенции сер. 20-го века, интересные истории о поэте, вторая в Украине по размеру мемориальная библиотека и многое другое", – сообщают в музее. В гости ждут с 9.00 до 18.00. А 20 мая здесь состоится традиционная "Ночь в музее", во время которой устроят вечеринку стиляг. В программе – живая музыка, которая была запрещена во времена СССР, настольные азартные игры и мастер-класс по изготовлению стиляжного аксессуара, романтична вечерняя экскурсия "Женщины в жизни П. Тычины" и другое. Стоимость участия – 170 грн, бронь по тел. 234-43-27. Действует дресс-код.

Призраки и живые картины

18 мая бесплатным будет вход и в Национальном художественном музее. А 19 мая с 20: 00-23: 00 здесь приглашают провести необычную "Ночь" Гостей ждет: экспозиция в дополненной реальности, "книга впечатлений", картины, которые оживают, музыка. Вход свободный, подробности на странице музея.

Особую программу к Международному дню музеев подготовили на пятницу и в "Шоколадном домике". В 11:00 – Обзорная экскурсия, в 12:00 – пилотная экскурсия по "Музею скульптуры", в 14:00 – особенная экскурсия с неожиданностями, в 15:30 – детская экскурсия с призраком.

В 17.30 состоится костюмированный ретро-перформанс с живой музыкой от ансамбля "Анатра" и танцами прошлых эпох от Vintage Dance Community. С 19:30 – 20:00 пройдет- показ двух коллекций современного украинской национальной одежды. А в 21.00 начнется квест "Ночь в музее" (стоимость участия 295 грн). Все мероприятия, кроме квеста, бесплатны, регистрация на экскурсии обязательна по телефону: 044 253-05-21.

Необычные мероприятия с 18 по 20 мая готовят и другие музеи столицы, о них можно узнать на официальных сайтах и страницах учреждений в соцсетях.

Напомним, в 2017 году Киев также присоединился к празднованию Международного дня музеев: в городе прошли яркие ночные вечеринки, экскурсии, концерты и выставки.