ФОТОФАКТ. Как выглядят яркие цветочные часы в центре Киева

Сегодня, 11:53

Часы официально откроют в среду, 23 мая

 


Цветочные часы в Киеве. Фото: facebook.com/zelenbud

Цветочные часы в Киеве. Фото: facebook.com/zelenbud

Цветочные часы в Киеве. Фото: facebook.com/zelenbud

Цветочные часы в Киеве. Фото: facebook.com/zelenbud

В среду, 23 мая на Майдане Незалежности в Киеве откроются цветочные часы. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

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Напомним, для обновления дизайна цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни сотрудники "Киевзеленстроя" использовали более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсили петриковской росписью.

Ранее мы сообщали, что зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах. Были разбиты несколько цифр.

Позднее коммунальщики отремонтировали часы:обновили электронную часть часов, подсветку, оросительную сеть, установили щит управления механизма с электронным программным обеспечением. 

:Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно 20-ти метрам.
открытие, цветочные часы, киевзеленстрой, майдан незалежности
Источник:

"Сегодня"

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