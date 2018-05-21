ФОТОФАКТ. Как выглядят яркие цветочные часы в центре Киева

В среду, 23 мая на Майдане Незалежности в Киеве откроются цветочные часы. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

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Напомним, для обновления дизайна цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни сотрудники "Киевзеленстроя" использовали более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсили петриковской росписью.

Ранее мы сообщали, что зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах. Были разбиты несколько цифр.

Позднее коммунальщики отремонтировали часы:обновили электронную часть часов, подсветку, оросительную сеть, установили щит управления механизма с электронным программным обеспечением.

:Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно 20-ти метрам.