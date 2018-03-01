Киевлян бесплатно проверят на туберкулез

С 3-го по 31 марта киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра. Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).

Обследование и консультации занимают максимум 15 минут. Столичные медики призывают киевлян не быть равнодушными к своему здоровью и обследоваться.

График работы передвижного флюорографа на март 2018 года:





Напомним, 9 и 20 февраля в Подольском районе Киева работал передвижной цифровой флюорограф.

Как мы сообщали ранее, Украина – на втором месте в Европе по распространенности туберкулеза, каждый день инфицируется 70 человек. Несмотря на то, что препаратов достаточно, украинские методы лечения неэффективны. А больным приходится проводить от шести до 20, а иногда и больше месяцев в диспансере, не покидая его. По словам медиков, в таких условиях пациенты заражают друг друга по кругу, а форма туберкулеза становится сложнее. Многие просто бросают лечиться, теряя надежду.