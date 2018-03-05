Куда пойти 8 Марта в Киеве: лучшие бесплатные праздники и мероприятия

В выходной день девушки смогут сходить на мастер-классы по макияжу и мехенди, или заявить о своих правах

8 Марта в Киеве – не только выходной, но и день, когда каждая девушка найдет себе занятие по душе. Так, в Международный женский день в городе пройдут празднования, мастер-классы и акции, призванные обратить внимание на права женщин в современном мире. Традиционно, сайт "Сегодня" собрал список наиболее интересных мероприятий, на которые можно попасть бесплатно, но при этом – с пользой для себя или общества.

Большое женское ралли-2018 (Крещатик)

Женщины за рулем – сегодня уже не редкость. Многие из них неравнодушны к скорости и реву мотора, а некоторые даже мечтают заниматься автоспортом. Для истинных автомобилисток 8 марта в центре столицы пройдет Большое женское ралли, где каждая сможет проверить свои навыки.

"Обычный весенний день, мы превратим в приключение для всех обладательниц автомобилей. Чтобы стать полноценным экипажем, мы приглашаем к участию и ваших подруг, которые могут попробовать себя в роли второго пилота-штурмана. Особых навыков не нужно – мы научим!", – говорят организаторы ежегодного праздника, который проводится в Киеве уже в 20 раз.

Автомобили участниц поделят на три категории, в зависимости от объема двигателя. Электрокары будут участвовать как отдельный класс. В соревнованиях могут принимать участие только женские экипажи – пилот и штурман, а заезды проходят исключительно в рамках правил дорожного движения Украины. Мужчинам же организаторы ралли советуют отложить стереотипы восприятия женщин за рулем и прийти на праздник, чтобы поддержать автоледи.

Начало заездов – в 9 утра. Регистрация участников – по ссылке (https://goo.gl/forms/rDs2YvIevkFX9USQ2).

Oh My March! (Майдан Независимости)

После получения формальных тюльпанов и поздравлений киевлянок в 11:30 призывают выйти и прогуляться по Крещатику, парралельно заявив о своих правах. По их словам, прогулка не является митингом, поскольку организована не "против" чего-то, а "за" – возможности и выбор современных женщин.

"Есть женщины, которые управляют своей жизнью. Женщины, которые принимают на себя ответственность. Женщины, которым небезразлично, в какой стране жить нам и нашим детям. Самодостаточные, независимо от статуса, возраста, рода занятий и объема талии. Ты одна из нас? Приходи 8 марта и покажи это!", – призывают организаторы.

На акции будет дресс-код. "Оденься красиво – в своем представлении красоты! Но обязательно надень что-то фиолетовое! Во-первых, это "цвет 2018", во-вторых еще столетие назад женщины, борясь за свои права, повязывали фиолетовую ленту. Также приветствуются плакаты со своими женскими лозунгами", – объяснили в оргкомитете.

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После прогулки рассматривается возвожность присоединиться к большому маршу "Хватит терпеть", который спустя несколько часов после акции будет проходить в центре Киева.

Марш женщин "Хватит терпеть!" (Михайловская площадь)

Женщины всего мира объединяются, чтобы поддержать друг друга и напомнить о равенстве и уважении. В Нью-Йорке на Женском марше было около 200 тыс. человек, в Лос-Анджелесе – полмиллиона. 34 страны поддержали женское движение. Пришло время Украине – говорят организаторы масштабной акции. О своем желании выйти на марш за равенство прав в Киеве в Facebook уже заявили около двух тысяч человек. Требования, озвученные государству – равные права и возможности и ратификация Стамбульской конвенции.

"Мы росли в обществе, где женщине выделяют "особую роль", не спрашивая саму женщину. Нам говорят, что мы должны контролировать себя, чтобы кто-то не причинил нам вред. "Сама виновата", – говорят пережившей домашнее насилие от ближайших мужчин. Нам говорят одеваться красиво, чтобы мужчинам на работе или на улице "было приятно". Нам недоплачивают на работе, ведь мужчина – основной кормилец семьи, между тем количество разводов растет, как и количество матерей-одиночек. Ежегодно более миллиона украинок сталкиваются с физическим и сексуальным насилием в семье, и лишь одна из десяти пострадавших обращается в полицию. Кроме того, женщины зарабатывают в среднем на 25% меньше мужчин, по официальной статистике", – сообщили организаторы марша.

Марш пройдет с 13:00 до 16:00. Сбор участников – на Михайловской площади

Beauty Day (проспект Степана Бандеры, 34)

Весна – это время, чтобы измениться к лучшему и заняться внешностью, говорят организаторы праздника в торговом центре. Там пройдут мастер-классы от профессионального визажиста, урок от парикмахеров по созданию причесок и плетению косичек, показ мод и мастер-класс "Уроки позирования на обложку глянца: красавица в каждой из нас!" от женского глянцевого журнала.

Также в зоне красоты предусмотрены развлечения для детей, где мамы смогут оставить малышей под присмотром. Начало праздника – в 15:00.

Women’s day (ул. Романа Шухевича, 2Т)

С 10 утра в торговом центре начнется насыщенная программа с мастер-классами по изготовлению украшений для волос и аквагрима для детей, также будут уроки по макияжу.

В культурной программе – выступление молодого певца Constantine и юмористическое шоу от полуфиналистов "Лиги Смеха" и просто очаровательных девушек "Трио Разные".

Праздник 8 марта (ул. Берковецкая, 6)

В большом торговом центре с трех часов дня пройдет праздник с мастер-классами, конкурсами и подарками, который завершится выступлением группы "СКАЙ". Главная локация – сцена возле фонтана.

Мастер-класс по рисования индийских орнаментов и мехенди (ул. Максима Берлинского 20-Б)

В помещении посольства Индии пройдет занятие для творческих женщин. Сам урок – бесплатный, но все необходимое нужно взять с собой. Так, для участия понадобятся:

хна натуральная в конусе

мягкий простой карандаш от B до 3B. Также подойдет фломастер или маркер с тонким стержнем (линер)

ластик

сухие бумажные салфетки

бумага офисная формата А4 (2-4 листа) или скетч-бук, блокнот, альбом

твердая папка

При себе обязательно иметь паспорт!

Праздник в "Детской Планете" (ул. Вербицкого, 1)

Ежедневно на хрупкие женские плечи ложится множество забот: работа, уборка, учеба, уход за детьми. А порой так хочется на шопинг с подружками, сладостей и новое платье. В торговом центре подготовили праздник для девочек и обещают, что каждая останется довольной.

В программе – конкурсы, мастер-классы по пошиву одежек для кукол, праздничная дискотека и разные приятности. Праздник пройдет с 15:00 до 18:00.