Куда пойти на День Киева: воздушные змеи в Пирогово и фестиваль на Владимирской

Концерт, барабанщики и флешмоб в центре

27 мая, 13:00—21:00

Где: Крещатик

27 мая в центре столицы на большой сцене обещают грандиозную концертную программу, в которой примут участие около 400 исполнителей. "Киевлян и гостей столицы ждут выступления Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого и квартета Impressio, академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина", Национального ансамбля солистов "Киевская камерата", композитора Александра Саратского, солисток Ланы Меркуловой и Анико Долидзе, коллектива маршевых барабанщиков Drum Art, группы G-Art, Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины (Kyiv Fantastic Orchestra), Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ)", — перечисляют в КП "Агентство по обслуживания театральной и концертной деятельности".

Кульминацией праздника, как говорят организаторы, станет масштабный флешмоб — исполнение гимна Лиги чемпионов в сопровождении НАОНИ и яркого VJ-шоу на больших экранах. Праздничного салюта в этом году не будет, как и в последние три года, из-за войны на востоке страны.

Центр. На концерте выступят 400 исполнителей. Фото: НАОНИ

"Живая история" под открытым небом

27 мая, 11:00—20:00

Где: ул. Владимирская, 2

В воскресенье на территории Национального музея истории Украины на ул. Владимирской под открытым небом состоится Фестиваль живой истории "Цивилизация", на котором соберутся военные реконструкторы. "В течение дня посетители фестиваля смогут увидеть различные стороны жизни разных армий: как и где жили военные разных периодов, строевую подготовку, фронтовой отдых войск нескольких эпох. Фестиваль — аполитичный, мы не разделяем ни одну из идеологий войны. Желание организаторов и участников одно — чтобы в наших головах оставалась память об истории. Главная миссия в том, чтобы перенести историю разных веков в атмосферу фестиваля. Это все реализуется через дисплеи, бытовые лагеря, оборудованные общественные площадки", — сообщают организаторы. Вход свободный.

Народная ярмарка и мастер-классы

26—27 мая, 11:00—20:00

Где: ул. Лаврская, 19

Сразу два масштабных мероприятия ко Дню Киева подготовил Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". В выходные во дворе музея состоится ярмарка народного искусства с участием художников из разных регионов страны. "Они представят гончарные изделия, ткани и вышитые вещи, обувь, традиционную одежду и украшения, головные уборы, ковры, изделия из соломы, лозы, дерева и других природных материалов, детские игрушки, писанки, произведения живописи — все это сделано умелыми руками и с открытой душой", — сообщают в музее.

Посетители ярмарки смогут научиться древним ремеслам: изготавливать традиционные музыкальные инструменты, ткать на станке, работать на гончарном круге, плести из соломы и лозы… Вход на ярмарку свободный. Кроме того, 26 и 27 мая на территории музея состоится ХІ фестиваль украинской эпической традиции "Кобзарська трійця" с мастер-классами, выставками, презентациями, концертами, украинскими танцами.

Народные гуляния в парках

25—27 мая

Готовятся отмечать День Киева и в разных районах столицы. Так, в Деснянском районе праздник устраивают уже сегодня, 25 мая, на площадке перед РГА (просп. Маяковского, 29, с 17:00 до 20:00). В программе: выступления детских и профессиональных художественных коллективов, выступление народного театра исторического костюма "Святогор", мастер-классы и выставка-ярмарка, игротека с раздачей бесплатных билетов на аттракционы.

В Днепровском районе будут отмечать День Киева в течение двух дней (26 и 27 мая с 14:00) в парке "Победа". "Здесь будет работать городок мастеров и культурно-художественная площадка. В программе: выступление театра украинской традиции "Дзеркало", фестиваль детского творчества, гала-концерт, акция "Weekend с библиотекой", выступления ансамблей "Калина" и "Благовесть", — сообщают в райадминистрации.

В Дарницком районе праздник запланирован на 26 мая в парке Партизанской славы (ул. Славгородская). С 12:00 здесь будет проходить концерт, мастер-классы, хендмейд-ярмарка, выставка мастеров народного творчества. Будут работать спортивные и фотозоны. "Гости праздника — театр песни "Джерела", — говорят в РГА.

Фестиваль весны и воздушные змеи

26 мая, 10:00—19:00

Где: ул. Академика Тронько

Веселый "Фестиваль весны" в выходные состоится и в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово". Здесь пройдут велосоревнования и трейловый забег на дистанции 5 и 10 км (по пересеченной местности). С 10:00 до 16:00 состоится традиционный фестиваль воздушных змеев "Змиерия-2018". А также будут выступать детские и вокальные коллективы, пройдет хореографический флешмоб, устроят различные конкурсы и развлечения, проведут мастер-классы.

"Пирогово". В Национальном музее народной архитектуры и быта устроят "Фестиваль весны". Фото: А. Яремчук

Битва хоров возле Днепра

27 мая, 12:00

Где: ул. Лаврская, 33

В воскресенье, 27 мая, на Певческом поле состоится традиционный городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром". "В этом году посоревноваться пригласили около 30 лучших хоровых коллективов со всей Украины. А завершит программу выступление Национального академического украинского народного хора им. Г. Веревки", — сообщают организаторы.

Певческое поле. Выступят хоровые коллективы. Фото: А. Яремчук

Под каштанами побегут через неделю

3 июня, с 9:00

Где: Михайловская площадь

Традиционный "Пробег под каштанами", который обычно проходит в День Киева и в котором участвуют тысячи людей, состоится в этом году на неделю позже, 3 июня. Всего запланировано пять стартов: "Пробег в ходунках" для малышей 9—14 месяцев, "Детский пробег" для детей до 15 лет, "Спортивный пробег" для спортсменов (на результат), "Пробег мужественных" — для участников на инвалидных колясках и "Благотворительный пробег" — для всех, в том числе и команд. "Благотворительный пробег" пройдет по маршруту: Михайловская площадь — Владимирский проезд — Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Б. Хмельницкого — ул. Крещатик — разворот на Майдане Незалежности и в обратном направлении (всего 4900 м).

Напомним, в канун Дня Киева столичный астролог Любовь Шехматова составила гороскоп для города и горожан на следующий год. По ее прогнозу, в Киеве стоит ожидать строительства спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садиков, игровых площадок. Будут обустраиваться места для отдыха и развлечений, парковых зон, мест "тусовки" для молодежи.

В этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.