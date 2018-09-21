Куда сходить на выходных: самое интересное в Киеве 22 и 23 сентября

В субботу, 22 сентября, в Киеве объявлен День траура, горожане будут чествовать память погибшего воина АТО Владимира Матвиенко, потому никаких веселых мероприятий в городе не будет. Однако посетить мероприятия для саморазвития всегда можно. В частности, вполне можно заглянуть в галерею на интересную выставку. В воскресенье можно будет посетить несколько фестивалей.

БАЛ КОТОВ

Каждый год Бал собирает более 250 котов, кошек и котят всех расцветок и пород. Помимо выставки также будут проведены соревнования в разных номинациях. На выставке можно приобрести воспитанных и получивших необходимый медицинский уход котят. Также получить консультацию от ветврачей, заводчиков и экспертов о здоровье, характере и выставочных перспективах приобретенного котенка.

Бал пройдет в Европейском доме на Крещатике, 2. Открытие в 10:00 и до 18:30, мероприятие будет проходить 2 дня – 22 и 23 сентября. Взрослый билет стоит 70 гривен, детский – 50 грн.

ТРИЕННАЛЕ МАЛЫХ ФОРТ ГРАФИКИ "INTAGLIO"

До 3 октября в Центре современного искусства "Белый Свет" пройдет выставка работ участников Первой Международной триеннале малых форм графики "Intaglio". На выставке покажут работы мастеров графики со всего мира, в целом – из 15 стран. Все работы является миниатюрами, выполненными в техниках глубокой печати.

Каждый автор прошел личный творческий путь, изобрел собственные приемы и обладает секретами, которые делают его работы уникальными.

ДУМКОFEST. АНТИКОРРУПЦИЯ

В парке им. Шевченко в Киеве в воскресенье, 23 сентября с 11:00 до 19:00 пройдут дискуссии по поводу коррупции в Украине. Организаторы предлагают подискутировать по этому поводу с лидерами мнений, представителями неправительственных организаций и журналистами.

Здесь вам дадут возможность выразить свое мнение и быть услышанным, познакомиться с интересными людьми и найти единомышленников для реализации собственных идей.

ВЕЛОГОНКИ "RED BULL ВЛАСТЕЛИН ГОРЫ"

На Андреевском спуске в субботу, в 14:00 стартуют экстремальные гонки на байках. Соревнования, которые проходят в Киеве второй раз, откроет известная украинская велогонщица, участница Олимпийских игр 2012 Яна Беломоина. Организаторы подготовили насыщенную программу и для участников соревнований, и для гостей мероприятия.

Для участия необходимо будет внести 100 гривен благотворительного взноса. Стать участником мероприятия можно после онлайн-регистрации.

НАУЧНЫЕ ПИКНИКИ

В субботу, 22 сентября, в парке им. Шевченко в Киеве состоятся научные пикники. Организаторы сообщают, что парк превратится в настоящую научную лабораторию под открытым небом, где будут экспериментировать, ломать стереотипы и разрушать мифы. Также в программе – общение с учеными. Начнется мероприятие в 12:00.

NALIVKA CRAFT BEVERAGE FESTIVAL

Всех киевлян приглашают посетить фестиваль крафтовых напитков, который пройдет на Певческом поле. 22 и 23 сентября на фестивале можно будет попробовать крафтовое вино, пиво, наливки, настойки, ликеры, сидры, лимонады и соки. В фестивале будут принимать участие более чем 50 украинских и иностранных производителей крафтовых напитков.

Кроме того, будут представлены тематические фотозоны, конкурсы и мастер-классы, пройдут розыгрыши призов, покажут необычные коктейльные эксперименты. Организаторы также предоставят посетителям детскую зону, кинопоказы и даже дадут возможность покурить кальян. Гости фестиваля смогут выбрать лучшего производителя крафтовых напитков в каждой из категорий. Проголосовать за производителя можно будет с помощью фишек, которые посетители получат на входе.

Стоимость взрослого билета – 120 гривен, дети до 12 лет смогут посетить фестиваль бесплатно.

ВЫСТАВКА ДАЛИ И ШАГАЛА

В киевской галерее "Золотое сечение" открылась выставка Editions, посетители которой смогут посмотреть на 66 картин всемирно известных художников: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Энди Уорхола и других известных художников.

На выставку привезли две картины Пабло Пикассо "Дама" и "Лежащая обнаженная с кошкой", ксилографию XVI века "Рождение Девы Марии" Дюрера, литографии Жоана Миро – "Miro Sculptor – Sweden" и "Абстрактная композиция" и ксилографию Сальвадора Дали "Инферно" из серии иллюстраций к "Божественной комедии" Данте.

ИГРЫ ОГНЕБОРЦЕВ

Данный фестиваль научит правильно обращаться с огнем. В рамках мероприятия будет работать уникальный "Лабиринт огнеборца", аналогов такого квеста нет в мире. В ходе фестиваля можно будет попытаться тушить пожары, научиться оказывать первую медицинскую помощь, спасать на воде. Опытные спасатели расскажут истории о личной безопасности, кроме того, будет показано как действуют "добровольцы-пожарные" за рубежом.

Место проведения – Почтовая площадь. Фестиваль пройдет 23 сентября, с 12:00 до 22:00. Вход бесплатный.