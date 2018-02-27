Март в Национальной опере: гала-концерт и премьера проекта

"Наталка Полтавка" подарит встречу с братьями Приймаками – Петром и Павлом, которых в одной постановке увидеть почти невозможно

В первый месяц весны Национальная опера Украины в первую очередь сделает чудесный подарок всем представительницам прекрасного пола. Именно в честь Международного женского дня состоится Гала-концерт, в который войдут лучшие фрагменты из опер и балетов. Одна из жемчужин украинского оперного искусства "Наталка Полтавка" подарит встречу с обоими братьями Приймаками – Петром и Павлом, которых вместе, в одной постановке, увидеть почти невозможно.

В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" в этот раз зрители имеют возможность впервые услышать нашего соотечественника Юрия Юрчука в главной партии оперы "Евгений Онегин". И под занавес месяца еще один подарок – премьера проекта "Ослепительная молодость классики", посвященного 150-летнему юбилею театра, в котором участвуют яркие, молодые солисты Национальной оперы.

8 марта – Гала-концерт в честь Международного женского дня

В программе концерта прозвучат лучшие музыкальные фрагменты и арии из известных опер, а также будут исполнены фрагменты из балетных постановок: Дж. Россини ("Севильский цирюльник"); В.А.Моцарт ("Волшебная флейта", "Дон Жуан"; "Свадьба Фигаро"); П. Чайковский ("Спящая красавица"; "Иоланта"; "Щелкунчик"); Ш. Гуно ("Фауст"); Дж. Верди ("Риголетто"); А. Адан ("Корсар"); Ж.Бизе ("Кармен"); Ж. Бизе – Р. Щедрин ("Кармен-сюита"); Дж. Пуччини ("Богема"); К.Сен-Санс ("Умирающий Лебедь"); Г. Доницетти ("Любовный напиток").

В завершение Гала-концерта в исполнении всех участников и хора Национальной оперы Украины будет исполнена застольная из оперы "Травиата" Дж. Верди.

В Гала-концерте участвуют солисты Национальной Оперы: Сергей Ковнир, Валентин Дытюк, Ольга Фомичева, Ольга Скрипченко, Максим Мотков, Константин Пожарницкий, Олег Лигай, Геннадий Петровский, Игорь Евдокименко, Ксения Бахридинова, Тарас Бережанский, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Виталий Нетруненко, Роман Завгородний, Дмитрий Иванченко, Наталия Мацак, Сергей Кривоконь, Александр Скулкин, Ирина Петрова, Александр Бойко, Юрий Аврамчук, Ольга Матушенко, Геннадий Ващенко, Анастасия Шевченко, Ян Ваня, Екатерина Стращенко, Андрей Гонюков, Елена Филипьева.

Также в Гала-концерте участвует симфонический оркестр Национальной оперы Украины. Дирижеры – Алла Кульбаба, Герман Макаренко, Виктор Олийник.

10 марта – опера "Наталка Полтавка" (Н.Лысенко)

Почти шесть лет прошло с того времени, как в репертуаре Национальной оперы в постановке главного режиссера театра Анатолия Соловьяненко появилась опера Николая Лысенко "Наталка Полтавка". И это уже 9-я постановка в театре, начиная с 1936 года. Опера, в которой ярко представлен украинский быт, традиции и народные песни, по праву заняла достойное место в репертуаре и полюбилась украинскому зрителю. Это лишний раз свидетельствует о том, что произведение является жемчужиной украинского искусства.

В разные времена главные партии в этой опере исполняли яркие представители оперного искусства. В этот раз будет особенный случай услышать обоих братьев Приймаков в одной постановке, потому что такое случается не часто. Хотя природа наделила братьев разными по тембру голосами – Петр Приймак баритон, а Павел Приймак – тенор, внешне они очень похожи. И, как говорят сами близнецы, даже грим не спасает. Именно такой случай как-то произошел в опере "Наталка Полтавка". "Наши сцены идут подряд, – вспоминает Петр. – Я в партии Мыколы отпеваю и быстро удаляюсь, и здесь появляется брат в образе – огорченный и влюбленный. Он поет: "Сонце низенько, вечір близенько, вийди до мене, моє серденько...". В зале, вместо сочувствия – смех: "Как артист так быстро переоделся?".

Звездную компанию братьям – Павел Приймак (Возный Тетерваковский, жених Наталки) и Петр Приймак (Николай, дальний родственник Терпилихи) составят их коллеги: Наталия Николаишин (Наталка), Наталья Кислая (Горпина Терпилиха), Василий Колибабьюк (Выборный Макогоненко), Дмитрий Кузьмин (Петр, возлюбленный Наталки).

Постановочный состав: дирижер-постановщик – Мирослав Скорик; режиссер-постановщик – Анатолий Соловьяненко, хормейстер-постановщик – Богдан Плиш; художник по костюмам – Наталия Кучеря; балетмейстер-постановщик – Анико Рехвиашвили. Дирижеры: Николай Дядюра, Богдан Плиш.

25 марта – опера "Евгений Онегин" (П.Чайковский)

Опера "Евгений Онегин" с неизменным успехом идет на столичной сцене с 1983 года. Тогда, режиссер И.Молостова вместе с дирижером С.Турчаком, художниками Ф.Ниродом и М.Левитской, которая создала эскизы костюмов, во второй раз обратилась к прекрасной опере П.Чайковского (первый раз в 1972 году И.Молостова вместе с дирижером О.Рябовым и художником В. Левенталем создала интересную, обозначенную многими творческими находками интерпретацию "Онегина"). И каждый раз этот шедевр мировой оперной классики дарит зрителям чудесную возможность встретиться с выдающимися оперными исполнителями. В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" в этот раз на сцене Национальной оперы партию Евгения Онегина будет петь украинский баритон Юрий Юрчук. Он солист Королевского оперного театра в Лондоне. "The Times" назвала его голос "чудесным с безукоризненным итальянским легато", а влиятельный интернет-ресурс Bachtrack "богатым, глубоким, способным к большой универсальности".

Юрий Юрчук

Также главные партии исполняют: Ксения Бахритдинова-Кравчук (Татьяна); Дмитрий Иванченко (Ленский); Ирина Петрова (Ольга); Сергей Магера (Князь Гремин) и др.

31 марта – Концерт "Ослепительная молодость классики" – ПРЕМЬЕРА

Национальная опера Украины представляет проект "Ослепительная молодость классики", посвященный 150-летнему юбилею театра. Их двенадцать, они ослепительно молоды, красивы и талантливы. Они разрушают стереотипы, раздвигают привычные рамки и делают чрезвычайно привлекательным то, чем с энтузиазмом занимаются сами.

Звезды участников проекта лишь загораются, или уже ярко сияют на творческом небосклоне: Денис Недак, Татьяна Льозова, Валентин Дытюк, Дмитрий Кузьмин, Ян Ваня, Никита Сухоруков, Ксения Бахритдинова, Анна Муромцева, Тамара Калинкина, Юлия Москаленко, Ярослав Ткачук, Анастасия Шевченко.

Яркой иллюстрацией проекта "Ослепительная молодость классики" стал стильный одноименный календарь премиум-класса для настоящих ценителей театра, музыки и красоты, каждый месяц которого посвящен одному из двенадцати участников проекта.

Открывает программу симфонический оркестр Национальной оперы Украины увертюрой к опере "Сила судьбы" (Дж. Верди). Также в программе концерта прозвучат лучшие дуэты и арии из известных опер, будут исполнены фрагменты из балетных постановок: Дж. Верди (дуэт Виолетты и Альфреда и ария Виолетты из оперы "Травиата"); Л. Минкус (па де де из балета "Дон Кихот"); Ш. Гуно (вальс Маргариты из оперы "Фауст"); П. Чайковский (адажио с кавалерами из балета "Спящая красавица"; фрагмент из балета "Щелкунчик"); Ф. Галеви (андатино Елеазара из оперы "Дочь кардинала" (Fromental Halévy, "La Juive"); А. Адан (па де труа из балета "Корсар"; па де де из балета "Жизель"); М. Скорульский (адажио из балета "Лесная песня"); Дж. Пуччини (вальс Мюзетты из оперы "Богема"); Г. Доницетти (романс Неморино из оперы "Любовный напиток"); Дж. Пуччини (дуэт Мими и Рудольфа из оперы "Богема").

Также планируются автограф-сессия и фотосессия, во время которых все желающие смогут пообщаться с участниками проекта.

Постановочный состав: режиссер – Анатолий Соловьяненко; художник – Мария Левитская; художественный руководитель балета – Анико Рехвиашвили; главный хормейстер – Богдан Плиш; дирижеры – Алексей Баклан, Виктор Олийник.

Напомним, Национальному академическому театру оперы и балета Украины имени Т. Шевченко в прошлом году исполнилось 150 лет. За эти годы он пережил страшный пожар, войны и обрел здание, построенное 116 лет назад по проекту Виктора Шретера, который не дожил до открытия пару месяцев. Киевская опера давно стала символом Киева.

Сцена в театре построена под уклоном в четыре градуса, чтобы зритель мог четко видеть происходящее на ней, а также все декорации. Под уклоном построен и партер, где кресла расставлены в шахматном порядке. Сцена — 34 м в ширину и 27 м в высоту (девятиэтажный дом). Такой она стала после реконструкции в 1980-х годах.