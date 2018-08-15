На Крещатике пройдет большая школьная ярмарка

Сегодня, 13:42

Купить все необходимое для школы можно будет в эти выходные

Фото: Большой Киев
Фото: Большой Киев

В этом году большая общегородская школьная ярмарка на Крещатике будет проходить в эти выходные — 18 и 19 августа. Все желающие смогут приобрести детскую одежду, школьную форму, ортопедическую обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности и другую продукцию по доступным ценам.

"Заявки на участие в ярмарке подали производители из Херсонской, Львовской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской и Киевской областей. Также будет представлена продукция от столичных производителей", – сообщил "Сегодня" Андрей Мельничук, директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Кроме товаров к школе, для маленьких посетителей подготовлена развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлением танцевальных коллективов. Ярмарка будет работать в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 21:00.

Напомним, в столичные школы 1 сентября пойдет больше 33,3 тыс. первоклассников, которые будут учиться по новому стандарту

По данным КГГА, на создание нового образовательного пространства в начальных школах государство выделило Киеву 69,6 млн грн. В бюджете столицы к этой сумме предусмотрели еще 149,6 млн — в 6,5 раза больше, чем требовал Кабмин. И многие школы действительно преображаются.

В прошлом году в Киеве проходило тестирование нового меню для школьных столовых, которое вместе с командой разработал известный кулинарный эксперт и победитель кулинарного телешоу Евгений Клопотенко. Первыми новые блюда продегустировали ученики специализированной школы №141 Днепровского района. 

После дегустации школьники заполнили анкеты, в которых выставили баллы за блюда. Больше всего по душе им пришлись наггетсы и чай масала.
Киев, школы, КГГА, ярмарка, школьная ярмарка
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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