Нескучные выходные: куда пойти в Киеве 12 и 13 мая

В столице снова грядут летние выходные, и если вы планируете провести их в Киеве – вам точно не будет скучно: в городе можно будет повеселиться на музыкальном фестивале, окунуться в атмосферу Евровидения, а также посмотреть на море тюльпанов. Сайт "Сегодня" подготовил гид по событиям уикенда в Киеве, на большинство из которых можно попасть бесплатно.

Выставка тюльпанов "Вокруг света" (Певческое поле, ул. Лаврская, 33)

В Киеве недавно открылась новая цветочная выставка от "Киевзеленстроя". Композиции из тюльпанов флористы высадили еще в ноябре, однако весенняя погода оказалась непредсказуемой.

"Аномальная жара внесла коррективы в работу выставки тюльпанов, которая сейчас проходит у нас на Новый Певческое поле. Теперь вход на выставку будет бесплатным, чтобы как можно больше киевлян и гостей столицы успели увидеть цветущие композиции", – рассказали в "Киевзеленстрое".

Также в этом году на территории парка установлены креативные фотозоне, веревочный парк, кинотеатр, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж-зона, эко-ярмарка и батуты. Время работы выставки: 10:00 – 21:00.

Фан-зона "Евровидения-2018" (телецентр "Карандаш", ул. Мельникова, 42)

В этом году столичная фан-зона Евровидения будет работать в "Карандаше" до 16 мая. Фанов ждут выставка костюмов и наград артистов, встречи со звездами украинской эстрады и их автограф-сессии. Посетители смогут не только поддержать участников песенного конкурса, но и посетить фотозоны и принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам, вокалу, португальскому языку, и пообщаться со звездами украинской эстрады.

Расписание мастер-классов на эти выходные:

12 мая в 14.00 креативный директор фестиваля "Аtlas Weekend" Влад Фисун прочтет лекцию "Что молодой музыкант должен сделать уже завтра, чтобы попасть на фестивальную сцену?"

13 мая в 12.00 автор проекта о киевских старинных домах "Киевский калейдоскоп" Вера Шелест покажет как креативно завязывать платок и презентует свой проект "Новая мелодия старого города".

13 мая в 13.00 бэк-вокалистка групп НеАнгелы, Kazka, певиц Tayanna и Гайтаны Лида Тутуола проведет открытый урок вокала.

13 мая в 14.00 Святослав Галюк проведет мастер-класс по актерскому мастерству для детей.

13 мая в 16.00 Тамара Лазаренко, соучредитель Creative Management Camp, представит образовательный проект для культурных менеджеров Creative Management Camp.

Фан-зона Евровидения-2018 будет работать с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

"В мире животных" (парк "Киевская Русь", с. Копачов)

12 и 13 мая Княжество "Киевская Русь" зовет всех желающих пообщаться с братьями нашими меньшими. И пусть звери не умеют говорить, но они понимают тональность вашего голоса, чувствуют ваше настроение. Нужно хозяина утешить, или развеселить, или успокоить – животные всегда поймут вас и придут на помощь.

Во время программы "В мире животных" вы узнаете много интересно о том, как сосуществовали и взаимодействовали люди и животные в течение тысячелетий.

Гостий на этот праздник приглашают со своими четвероногими, пернатыми или другими друзьями из мира животных. У вас будет возможность рассказать всем присутствующим о своей животное, похвастаться ее красотой или особыми умениями. Программу дополнят интересные конкурсы и мастер-классы для гостей Парка, веселые танцевальные флеш-мобы и дружеские хороводы.

Также 12 мая в течение всего дня на территории Детинца Киева будет проходить обучающий семинар по исторической реконструкции XV века, который смогут прослушать гости Древнего Киева. Примерно с 10:30 реконструкторы будут соревноваться в лучном турнире, учиться умению владеть пиками, средневековой артиллерией, а также проводить лекции по истории Великого Княжества Литовского и средневекового одежды.

В воскресенье, 13 мая, перед началом программы около 12: 00-13: 00 будут проходить пикейные учения, в которых смогут принять участие гости.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного – в 45 минутах езды – в селе Копачов, Обуховского района, Киевской области. Маршрутки курсируют от станции метро "Выдубичи" в соответствии с расписанием на сайте. Цена билета – 250 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для детей школьного возраста – 50 грн, дошкольникам – бесплатно.

Kyiv Klezmer Fest (Контрактовая Площадь)

12 мая и13 мая на Подоле пройдет международный фестиваль современной клезмерской музыки. Под открытым небом пройдет большой концерт.

12 мая, суббота:

Кonsonans Retro (UA)

Hudaki Village Band (UA)

Фелікс Шиндер та Деньги вперед (UA)

Amsterdam Klezmer Band (NL)

13 мая, воскресенье:

Toporkestra (UA)

Babuci & Brothers (UA)

MALOX (IL)

Pushkin Klezmer Band (UA)

David Krakauer's Ancestral Groove (NYC)

Бесплатные экскурсии по Киеву

12 и 13 мая лучшие студенты кафедры страноведения и туризма географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко будут проводить бесплатные экскурсии по историческим местам Киева в рамках проекта "Весенние туры". Посетить экскурсии можно будет до 27 мая 2018 в выходные дни. Маршруты будут начинаться от от центров "TourInfo", расположенных по адресам: ул. Контрактовая, 4 (станция метро "Контрактовая площадь"); ул. Владимирская, 24 (Софийская площадь) ул. Мазепы, 8 (станция метро "Арсенальная").

Время проведения: 11:00, 15:00. Обязательная регистрация – непосредственно в "TourInfo" или в электронном виде по ссылке https://bit.ly/2HqNzf4.

Организаторы напомнили, что первый проект бесплатных экскурсий состоялся весной 2017 года со случаю "Евровидение – 2017" и "Дня Киева". Экскурсии посетили более 1000 человек.

Напомним, в пятницу, 18 мая, по случаю Международного дня музеев можно будет бесплатно посетить Национальный заповедник "София Киевская" и все его музеи.

"Отпразднуйте этот день в сердце Киева, посетив Софийский собор, Дом митрополита, Золотые ворота, Кирилловскую церковь и смотровую площадку Андреевской церкви", – говорится в сообщении на сайте "Софии Киевской".

Кроме того, в столице с 18 по 20 мая, с 21:00 до 23:00 состоится Второй международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. Мероприятие на три дня снова изменит архитектурный облик столицы и представит зрителям десятки работ лучших дизайнеров видеографики, художников света и лазера, виджеев и современных художников.