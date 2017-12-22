Новогоднее веселье: куда в Киеве пойти на выходные 23-24 декабря

В Киеве грядут трехдневные выходные. Город окутан предпразничным настроением: в столице открылись новогодние елки – главная и районные, также начинают работать праздничные локации, где можно от души повеселиться и ощутить дух Рождества. Сайт "Сегодня" собрал для вас список мест, куда можно сходить без ущерба для кошелька – совершенно бесплатно.

Рождество на Софийской площади

Возле главной елки столицы будут отмечать католическое Рождество. Праздничные представления и интерактивы начнутся в 13.00, в 17.00 гостей праздника ждет конкурс рождественских колядок, а в 17.00 – праздничный концерт, который продлится до 20.00.

Сказочная зима на Подоле (Контрактовая площадь)

Здесь в выходные гостей встретит красивая елка в Киеве и символы Нового Года по восточной традиции — собачки, приносящие счастье, соломенная крепость, каток, развлечения, мастер-классы и вкусности — все, что нужно для хороших зимних праздников в Киеве.

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"Зимние приключения почтальона Печкина и Шарика" (ТРЦ "Космополит", Гетьмана, 6, Блок А, 3-й этаж)

Разве можно представить зимние праздники без новогодних спектаклей? Конечно, нет! Всех желающих приглашают присоединиться к просмотру сказочного новогоднего спектакля "Зимние приключения почтальона Печкина и Шарика". Малышей и взрослых ждут 23 и 24 декабря. Начало в 12:00.

Бесплатный каток ("Сильпо" на Якутской, 8)

За праздничным настроением можно сходить на большой каток на Отрадном. Также здесь можно будет согреться горячим глинтвейном, насладиться любимыми вкусностями и рождественскими мелодиями. Локация открылась 22 декабря и работает с 12:00 до 21:00. Каток бесплатный, но коньки лучше взять свои: за прокат нужно платить.

Презентация подборки зинов (Plivka, Васильковская, 1)

Если вам не по душе уличное веселье – можно сходить в теплую галерею. В воскресенье, с 18:00 до 22:00, в арт-пространстве Plivka состоится презентация подборки зинов (малотиражных любительских изданий – ред.) бристольского объединения One Giant Arm (OGA).

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One Giant Arm (2010-2013; Bristol, UK) – творческое объединение британских фотографов Томми Сассекса (Tommy Sussex) и Джо Уильямса (Joe Williams), которое занималось коллекционированием авторских самиздатов, исследуя поле пересечения ранних соцсетей, традиционной почты, аналоговой фотографии и печатного формата.

В течение трех лет OGA собирали зины со всего мира, и, завершив проект, подарили подборку из около 150 изданий для архивации в арт-пространстве.

Выставка "Triangle" (Арт ЦУМ, Крещатик, 38, 7 этаж)

В экспозиции – работы в трех жанрах: классическая живопись, керамическая скульптура и стрит-арт.

"Число три – один из древнейших и мощных символов. Магия его свойственна и искусству. Наша цель – показать искусство с разных сторон и дать зрителю понимание того, что каждый из видов арта выполняет одну из главных своих задач – несет образование в масс", – рассказал Дмитрий Палиенко, основатель Sky Art Foundation, организатора выставки.

На выставке представлены около 30 работ четырех известных авторов – Юрия Коваля (живопись), Юрия Мусатова (коллекционная керамика), Александра Корбана и Андрея Калькова (стрит-арт).

"Избранные произведения украинского Рафаэля" ("Золотое сечение", Первомайского, 4).

В столице открылась выставка Рафаэля Багаутдинова. На экспозиции представлены 23 живописных произведения автора из нескольких различных серий, созданных в период 1980-2000-х годов.

"Центральным образом выставки является женщина, изображенная в любимой Багаутдиновым теме "ню", которая присутствует в творчестве художника более трех десятилетий. Художник нашел свой стиль в акварели и масляной живописи", – рассказали организаторы.

Посмотреть на картины можно с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00‬, воскресенье – выходной.