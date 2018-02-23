Отдыхаем бесплатно: куда пойти в Киеве на выходных 24-25 февраля

Можно попасть на кинопоказы и послушать о секретах скандинавской безмятежности

На пороге – последние выходные зимы. В Киеве в субботу и воскресенье грядет немало интересных событий. Некоторые из них подойдут и для тех, кто не готов тратить деньги на досуг. Так, 24 и 25 февраля можно будет попасть на интересные лекции, посмотреть интеллектуальное кино и посетить художественные выставки. Сайт "Сегодня" традиционно собрал самые интересные мероприятия, на которые можно попасть бесплатно.

Секреты датского счастья (Всі. Свої, Десятинная, 12)

В субботу и воскресенье в рамках ярмарки пройдет четыре лекции, которые объяснят, что же такое "хюгге", о котором все так часто вспоминают в последнее время.

Расписание:

24 февраля, суббота

16:00 – 17:00 – декоратор Анна-Мария Коваль, поведает о том, как сделать интерьер уютным, какие главные элементы декора используются у датчан, и что значит "жить в стиле хюгге".

17:30 – 19:00 – кулинар Женя Джигомон расскажет об одном из "китов" истинного хюгге – приготовлении вкусных угощений. Она покажет на практике, как это – печь с душой, наслаждаясь процессом и никуда не торопясь.

25 февраля, воскресенье

16:00-17:00 – Александр Соловей расскажет о путешествиях, трендах в скандинавских странах и о стильной скандинавской мебели.

17:00 – 18:30 – Ольга Котрусь прочитает фрагменты книги "Город, который меня съел". "Это так по-датски – уютная компания, какао и чтения, которые погружают в атмосферу города, с которым нас разделяют километры", – говорят о лекции организаторы.

Количество мест ограничено, поэтому, пожалуйста, заполните форму регистрации по ссылке: https://goo.gl/forms/JHIXNHKQBpdnpJw02

Кинопоказ в библиотеке: фестиваль "Новое британское кино" (Библиотека им. Маяковского, ул. Энтузиастов, 29)

В субботу в библиотеке покажут коллекцию короткометражных фильмов, которые были номинированы на премию BAFTA в 2017 году. BAFTA SHORTS – это подборка для всех ценителей короткого метра, представленная в разнообразии жанров и тем. Всего покажут восемь короткометражек, фильмы длятся от 4 до 18 минут.

Начало показа – 16:00.

Pavlovka pinhole fest (Pavlovka ArtGallery, ул. Константиновская, 73)

В Киеве в выходне можно посетить фестиваль фотографий, сделанных в необычной технике. Пинхол – это маленькое отверстие, сделанное булавкой в черном ящике. Добавим немного фантазии – и в наших руках мощный художественный инструмент.

"Захват световых лучей для последующей печати картины окружающего нас мира почти мистический процесс. Даже, казалось бы, сущий пустяк – прокол крошечной булавки может открыть нам завораживающий мир, нарисованный светом", – говорят организаторы.

В фестивале принимают участие фотографии, выполненные в технике пинхол цифровыми или аналоговыми камерами. Галерея работает с 12:00 до 20:00.

Кинолекторий "Bergman Advanced" (Киноклуб Могилянки, ул. Набережно-Крещатицкая, 27)

В субботу, 24 февраля, пройдет лекция и просмотр фильма "Сарабанда"/Saraband (2003), последнего фильма Ингмара Бергмана.

"Проникновенная драма о семейных взаимоотношениях, старых и новых конфликтах, а также о умении слышать и понимать друг друга", – говорят о фильме в киноклубе.

Фильм будет демонстрироваться на шведском языке с субтитрами на русском или английском. Традиционно, после просмотра обсуждение и обмен впечатлениями. Начало – в 17:00.

Вечеринка Tirexxx (Plivka, ул. Васильковская, 1)

В субботу, 24 февраля, в стенах арт-центра Plivka состоится презентация коллаборации 20ft Radio и Sestry_feldman в рамках вечеринки Tirexxx.

"Tirexxx – это выставка-тусовка, на которой будет присутствовать много видов проявления искусства. Главная идея вечеринки – создать интересный формат художественной экспозиции. Музыка вдохновляет больше всего, но она временна. Рисунок сохраняет момент, но не может передать всю суть. Этим и оправдан наш коллаб с 20ft Radio) На этой выставке мы покажем то, что нас вдохновляет: линии, формы, сны", – поделилась подробностями мероприятия Николь Фельдман.

Начало – в 16:00.

Выставка "Николай Глущенко. Штрихи к портрету художника" (Галерея "НЮ АРТ", ул. Грушевского 28/2)

В центре Киева проходит выставка классика украинского искусства ХХ века – Николая Глущенко. В экспозиции будут представлены произведения из частных коллекций, охватывающие период от начала 1930-х до 1970-х годов.

"Положительно воспринятый публикой, Глущенко еще во времена студенчества стал видной фигурой в мире искусства. При жизни у него состоялось 59 персональных выставок и около 110 групповых во многих странах мира (от США до Японии). Высокий художественный уровень произведений, представленных в экспозиции, сделают эту выставку важным событием в культурной жизни Киева", – рассказали организаторы.

Художник родился 17 сентября 1901 года. Своё первое образование будущий мастер получил в Коммерческом училище в Юзовке (сейчас Донецк), позже много лет прожил в Берлине и Париже, совершенствуя свое мастерство.

Выставка "В цвете пуантилизма" (Музей истории туалета, ул. Рыбальская, 22)

Пуантилизм – это техника написания картин цветными точками. Она передает яркое ощущение переливов, показывает всю красоту этого мира в его мельчайших деталях – муравей или улитка, осенний лист или зимний пейзаж.

"Точка за точкой и картина оживает на глазах, начинает переливаться чистой гаммой. Каждая точка как символ солнца и энергии вдохновляет работы молодого украинского художника Ирину Сухомлин создавать свои уникальные работы", – говорят организаторы выставки.

Посмотреть на картины, выполненные в этой кропотливой технике, можно на выходных, с 10.00 до 18.00.