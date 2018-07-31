Памятник Илье Муромцу в Киеве: на открытии устроят большой праздник

Сегодня, 16:23

Фото: Вечерний Киев
Фото: Вечерний Киев

В парке "Муромец" начали установку памятника богатырю Илье Муромцу. Скульптуру привезли в разобранном виде на трейлере, а вчера поднимали при помощи крана. Изготавливали богатыря в мастерской художника Владимира Журавля под Киевом.

Открытие памятника намечено на 2 августа. Как уточнили в КГГА, праздник в честь открытия начнется в 10:00. До 14:00 гости парка "Муромец" смогут стать свидетелями и участниками настоящих богатырских развлечений. В частности – увидеть шоу виртуозного владения острой саблей и постановочный бой воинов разных народов, посетить школу витязя и тир, а также покататься на лошадях. В программе также будет шоу от каскадеров.

Кроме того, гостей мероприятия ждут мастер-классы по кузнечному делу, славянской письменности, древнеславянским обрядовым играм. Также всех желающих научат обращаться с настойщей саблей.

Как известно из преданий, богатырь Илья Муромец родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре.

Напомним, памятник Илье Муромцу станет шестой конной статуей в Киеве. Его планировали открыть 30 июля, но после совета "Сегодня" было принято решение открыть его 2 августа, на праздник пророка Ильи.

Как сообщалось, в феврале парк Дружбы Народов в Киеве получил новое название – "Муромец"Парк "Муромец" в Киеве станет одним из десяти тематических парков города.
Киев, праздник, памятник, открытие, Муромец, илья муромец
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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