Памятники на конях в Киеве: истории всех монументов

Ищем по Киеву всадников на лошадях: гетманов на Софийской и Контрактовой площадях, комиссара на бульваре Шевченко, князя на Пейзажке и богатыря на острове Муромец

"Панкующий" князь на коне-бодибилдере

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Памятник князю Святославу Игоревичу, установленный в 2004 году на Пейзажной аллее, также любим горожанами за свой необычный вид. Всадника вырезал из цельного камня скульптор Алексей Пергаменщик. Художник трудился над ней три года и преподнес в подарок городу: князь с мечом и щитом сидит верхом на лошади, которая давит под собой змия.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Последний, вероятней всего, символизирует поверженных врагов Киевской Руси. Святослав и его верный скакун получились слишком уж мускулистыми и похожими на бодибилдеров, да и казацкий чуб на княжеской голове из-за своей пышности больше напоминает прическу панка. Из-за всех этих особенностей горожане даже прозвали памятник "колбасой".

Казак-эквилибрист верхом на "собаке"

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

На пересечении улиц Золотоворотской и Рейтарской установлено одно из самых противоречивых изваяний всадника в Киеве — памятник защитникам границ Отечества всех поколений в виде бронзового казака с саблей на лошади. Горожанам скульптура пришлась по душе с момента ее открытия в 2004 году.

Монумент окрестили "казаком на собаке", и все из-за странных пропорций скульптуры: фигура лошади кажется слишком маленькой для наездника, да и самого казака, пожалуй, можно назвать настоящим эквилибристом. Киевляне до сих пор гадают: как наездник приподнялся на лошади без стремян?

Богатырь на острове: всадник вооружен копьем и весит около 2 тонн

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В начале августа на острове Муромец (бывший парк Дружбы народов) поселился памятник былинному богатырю Илье Муромцу. Его открытие состоялось 2 августа, в День пророка Ильи. Таким образом, богатырь стал шестым конным памятником в городе. "Сегодня" решила прогуляться и посмотреть на изваяния тех, кто всегда на скаку.

Над бронзовой скульптурой Муромца автор Владимир Журавель трудился полгода. Прототипом внешности богатыря стал украинский стронгмен Василий Вирастюк, а его верного скакуна скопировали с лошади-тяжеловоза першеронской породы, белого окраса по кличке Ратибор из конюшни парка "Киевская Русь". Скульптуру отливали в формах на 3D-принтере, что позволило сократить процесс ее создания в разы.

В итоге изваяние, которое собрали более чем из 400 частей, получилось просто огромным — высотой 7 м и весом до 2 т. К слову, в полости коня запросто может поместиться человек. В парк богатыря привезли на трейлере в разобранном виде, собирали и поднимали при помощи крана. Постаментом послужил земляной курган, на верхушке которого поместили два огромных валуна. Вместе с постаментом высота Муромца составила 12 м.

На Контрактовой: непослушный конь и "редька"

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Еще одного скачущего гетмана можно увидеть на Контрактовой площади. Бронзовый памятник Петру Сагайдачному на гранитном пьедестале весом в 20 т установили ко Дню Киева в 2001 году. Скульптура символизирует то, что в 1615 году именно при поддержке гетмана на Подоле появилась Братская школа, которая впоследствии стала Киево-Могилянской академией.

Создал памятник скульптор Валерий Швецов. Гетман с грозным выражением лица воинственно восседает на коне, держа в поднятой руке булаву. Однако многим горожанам поведение коня кажется странным: лошадь как будто не слушается своего хозяина, упирается передними ногами и "жует уздечко".

Но самый большой интерес у многих горожан вызывает булава, которую Сагайдачный держит в поднятой руке. Некоторые уверены, что она неправильной формы, другие же шутят, что булава напоминает им не то огромный леденец, не то большую редьку.

Два года назад памятник пострадал от рук вандалов. Неизвестные подсветили зеленым светом глаза гетману и его коню, а из булавы сделали светящийся жезл. Из-за этого вечером полководец начал выглядеть зловеще, а некоторые горожане прозвали Сагайдачного "кибергетманом". Шутку вандалов быстро исправили, памятник не пострадал.

Памятник Богдану Хмельницкому: скандальный зад лошади и восемь лет без места жительства

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Первый и самый старый киевский конный памятник (на Софийской площади) отпраздновал в этом году 130 лет. Ко дню рождения его даже помыли. Фигуры гетмана Богдана Хмельницкого и его лошади отлили в Петербурге и доставили в Киев в 1879 году. Прошло 8 лет, прежде чем всадника установили на площади.

Все это время Хмельницкий простоял на территории Старокиевской полицейской части, а горожане шутили, что Богдана арестовали. Когда с локацией определились, появилась другая проблема: киевское духовенство было против того, чтобы конский зад "смотрел" на Софийский или Михайловский соборы. Из-за этого памятник пришлось повернуть. Его торжественное открытие состоялось в 1888 году. Памятник получился великолепным и обошелся в 28 тыс. руб. (около 7 млн грн). Однако многие уверены: могло быть и лучше, если бы не фигура лошади, которая получилась мелковатой для наездника. Кстати, споры о том, куда гетман указывает своей булавой, длятся по сей день.

Щорс на коне с гипсовым протезом

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Бронзовый памятник Щорсу на бульваре Шевченко открыли в 1954 году. Статуя высотой в 13,8 м была великолепной. Киевляне даже шутили, что "красный командир" просто остановился по пути на вокзал и указал на ж/д кассы, где можно купить билеты.

С 2016 года для Щорса настали тяжелые времена: он попал под закон о декоммунизации. Несколько раз памятник хотели снести националисты. Власти закрыли его флагом Украины и вот уже несколько лет обещают перевезти в музей тоталитаризма на ВДНХ. В прошлом году неизвестные отпилили правое копыто лошади. Правда, вскоре коня пощадили, сделав ему гипсовый "протез".

Напомним, "Сегодня" продолжает спецпроект, в котором знакомит киевлян и гостей города с архитектурными стилями столичных зданий, возведенных в разные времена. В конце XVIII века на смену вычурному и помпезному стилю барокко в архитектуру приходит сдержанный классицизм с присущими ему простотой, строгостью и монументальностью. В столице в этом стиле было построено не одно здание: начиная от присутственных мест и заканчивая учебными заведениями.