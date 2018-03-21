Пасха в Киеве: где искать разноцветных кроликов и огромные корзины

До Пасхальных выходных остается меньше трех недель, и в столице вовсю идет подготовка к отмечанию светлого праздника. В этом году, уже традиционно, в Киеве пройдет масштабный фестиваль писанок на Софийской площади. Однако, в этот раз организаторы решили немного изменить формат и, кроме гигантских яиц, площадь украсят очаровательными кроликами.

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Фестиваль писанок: новые особенности

"Это уже восьмой фестиваль писанок, который объединит отечественных художников со всей Украины. Наша команда подготовила для киевлян и гостей города интересные сюрпризы, одним из которых является новый арт-объект для росписи – пасхальный зайчик. Он будет выполняться в авторском стиле, а уже привычные мега-писанки – в традиционном", – рассказали в Folk Ukraine.

По условиям фестиваля, все художники сначала проходили конкурсный отбор, и только лучшие получали макет для росписи. Заготовки для арт-объектов раздали в марте, они разъехались по всей Украине. Недавно в соцсетях начали появляться первые готовые произведения, но большинство зайчиков и писанок – все еще готовятся.

Оформленные работы вернутся в Киев к 2-3 апреля, а пока художники делятся творческим процессом. Некоторые из них признаются: пасхальные кролики очень нравятся детворе, и малыши принимают активное участие в их росписи.

"Моему ребенку ну очень понравился зайчик! Попросила поиграть с ним, пришлось разрешить. Но я и подумать не могла, что она его в постель уложит и начнет песни ему петь! Зашла в комнату, чтобы начать работать с зайчиком, и не нашла его! Нашла в другой комнате, он, видите ли, прилег с малышами поспать! Вот такой у нас зайчик, уже стал любимцем", – делится в Facebook Natali Dembickja.

Фото: Natali Dembickja.

"У меня много помощников, поэтому процесс рисования – это еще процесс уговоров, бесед, отбирание кисточки...

- Мама, где его глаза?

- У него не будет глаз.

- Как не будет глаз, ну как же он будет смотреть на мир, на сделай ему глаза, ну хоть маленькие…", – рассказала о создании своей работы художница Olena Marchishina.

Фото: Ирина Бузынная

Организаторы фестиваля уточнили, что к писанкам в этом году есть требования – оформление исключительно в традиционном стиле, с использованием орнаментов и узоров, характерных для разных регионов Украины. А вот зайчиков разрешили разукрасить на усмотрение авторов. Единственное пожелание – не добавлять хрупких декоративных элементов, поскольку арт-объекты будут находиться под открытым небом, к тому же, их часто трогают гости фестиваля. Так что, как показала практика прошлых годов, нежный декор не выдерживает повышенного внимания и ломается.

После того, как зайцев доставят на Софийскую площадь, их установят на специальные подставки высотой в один метр. Полюбоваться пасхальными кроликами можно будет с 5 по 22 апреля – во время работы локации.

Также на Софийской площади обустроят зону мастер-классов, ярмарку по продаже сувениров, фуд-корт и тематические фотозоны. Рядом, в сквере на Владимирском проезде, будет фестиваль цветов "Писанковый рай".

Михайловская площадь уже традиционно будет зоной детских развлечений с колесом обозрения, каруселью и селфи-парком.

Тем временем, на Контрактовой площади покажут лучшие работы прошлых лет и обустроят детский лабиринт из гигантских карандашей. На этой локации также будут проводить мастер-классы, установят аттракционы и фуд-корт.

Работы "Киевзеленстроя": где появятся новые инсталляции

В прошлом году к Пасхе "Киевзеленстрой" к Пасхе проводил фестиваль тюльпанов, на Певческом поле создали композиции-обереги, где основным элементом являлась определенная стихия. Также локацию украсили 10 огромными писанками.

Тем временем, сотрудники Святошинского зеленстроя перед праздником установили в зеленой зоне по проспекту Победы, 97 пасхальную композицию, рядом с которой могли сфотографироваться все желающие. В огромной пасхальной корзине были праздничный кулич, крашенки, украшенные цветочными рисунками, и симпатичная птичка.

В этом году зеленстроевцы также готовят для города пасхальные украшения. Так, в парке Шевченко появится композиция "Пасхальное яйцо с аркой", а корзина в зеленой зоне на развязке по ул. Гетьмана получит новое пасхальное оформление.

Напомним, на Пасху украинцы будут отдыхать три дня: кроме 7 и 8 апреля выходным также будет понедельник, 9 апреля. А значит, времени на отдых и праздничный досуг хватит всем.