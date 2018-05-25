Под Киевом в зоопарке родились черные волчата с голубыми глазами

Черные и с голубыми глазами. В частном зоопарке под Киевом пополнение. Там на свет появились канадские волчата.

Это Аракша, канадская волчица. Ей всего четыре года, для хищников – очень юный возраст – но это не помешало ей впервые стать мамой. Беременности работники зоопарка сначала не замечали, потому что в одном вольере с отцом малышей – Акелой, почти не оставляли.

"Мы считали, что они не готовы. Разделяли их, но видимо, как в "Маугли" Акела не промахнулся и как-то произошло их свидание вне нашего внимания, результат есть результат, нежеланных детей не бывает", – говорит Михаил Пинчук, владелец зоопарка.

Сейчас волчата живут с мамой в одном вольере. Их трое. Однако пола малышей никто пока не знает. Волчица к детям не подпускает.

Малыши выходят из тайника вечером и с разрешения мамы. По словам работников зоопарка, волчица им воет. Поэтому, чтобы увидеть новорожденных надо запастись большим терпением.

Наша съемочная группа ждала час, чтобы малыши вылезли. И как только волчица привыкла к нам, позволила им выйти. Их первые шаги еще очень неуверенны, окружающий мир еще пугает. Кормит волчица детей своим молоком и только ночью, когда жара спадает. Пока отдавать малышей в другие зоопарки не планируют.

"Мы очень хотим посмотреть, как сложная ситуация в их семье будет развиваться. Кто-то будет больше хулиганить, кто-то меньше, как мама будет регулировать их поведение, как они с папой будут", – говорит Михаил Пинчук, владелец зоопарка.

Теперь думают, как назвать новорожденных, подбирают имена. В зверинце ждут интересные предложения посетителей.

Напомним, что в львином прайде Бердянского зоопарка родились две малышки, это дочери львов по кличкам Алекс и Жазира.

Ранее мы сообщали, что в Менском зоопарке в Черниговской области этой весной случился небывалый беби-бум – там родилось более 40 зверушек. Больше всего потомства появилось у парнокопытных, но самым неожиданным стало пополнение у семейства зеленых мартышек – Степана и Мальвины, который считали бездетной парой.