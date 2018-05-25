Праздничные выходные: куда пойти в Киеве 26-28 мая

Отмечаем День Киева и Троицу с массовыми гуляниями и походами в галереи

В Киеве снова грядут выходные. На этот раз они, благодаря празднику Троицы, продлятся три дня. Кроме того, в городе отметят День Киева, а в субботу на "Олимпийском" состоится финальный матч Лиги Чемпионов между командами "Ливерпуль" и "Реал Мадрид". В честь футбольного праздника в городе также состоится несколько мероприятий. А если массовые гуляния не по душе – можно посетить одну из столичный галерей, где можно в спокойной обстановке полюбоваться произведениями современного искусства. Сайт "Сегодня" собрал гид по событиям выходных, на некоторые из которых можно будет попасть бесплатно.

Мультимедийный проект "Тотем" (галерея "Лавра", Лаврский переулок, 9)

Философское размышление о национальной идентичности, духовности и культурных истоках объединит живопись и цифровую проекцию. Авторы проекта – художник Игорь Мельник и Vj Yarkus.

В экспозиции выставки будет представлена живописная серия "Тотем" и две масштабные видеоинсталляции, созданные на основе работ этой серии. С помощью экспрессивной живописи и эмоциональных видеопроекций авторы создают новый миф о аисте – как символе души, который стремится в небо, но прикован к земле.

"Они дарят нам особое состояние душевного трепета и эмоционального подъема в созерцании изящной красоты птиц и общении с искусством. Именно этот душевный трепет делает зрителей соавторами нового мифа о красоте и ценности бытия", – рассказали об этих произведениях в галерее.

Выставка продлится по 6 июня. Вход свободный.

Праздник Троицы и День Киева (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

День Киева сочетается со светлым праздником Троицы. Поэтому гости Княжества в течение трех дней смогут приобщиться к обрядам и традициям наших предков и отпраздновать Троицу по-настоящему, ярко и дружно!

"На глазах посетителей развернутся исторические события и оживут знаковые вехи истории "матери городов русских". Зрелищной частью программы станет демонстрация ратной мастерства от княжеской дружины – искусные всадники воссоздадут древние боевые искусства, упражняться с историческим оружием. "Изюминкой" праздника будет красочный карнавал древнеславянской персонажей – исторических и мифических", – рассказали в парке.

В субботу и воскресенье будут проходить зрелищные средневековые бои в рамках Межрегионального турнира "Витязь Киевского Детинца". Ориентировочно с 14:00 до 16:00 на Детинце Киева спортсмены будут соревноваться в одиночных боях и около 17:00 на ристалище Предградье в групповых соревнованиях "5х5" Кульминацией программы станет стрельба из требушета огненными ядрами, которой можно будет насладиться в любой из трех дней.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00. "Парк Киевская Русь" расположен недалеко от Киева – всего в 45 минутах езды – в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Цена билета – 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно.

Лекция "Велосипедная мода и стиль жизни" (Национальный музей Украины, ул. Владимирская, 2)

Как в XIX веке велосипед изменил отношение к собственному телу и внешнему виду? Легко ли было киевским дамам отказаться от юбки в пользу брюк? Как мужчины изменили свой костюм, чтобы выглядеть солидно и при этом комфортно? Сколько усилий нужно приложить, чтобы реставрировать исторический велокостюм, и как успешно создать ретро-образ? Об этом расскажут:

- Ольга Мартынюк – автор и куратор выставки "Велобум 1890-х";

- Марина Иванова – коллекционер и директор Музея истории моды;

- Марианна Факас – организатор Ретро-круиза и обладательница приза Most Danish Dame от лондонского Tweed Run 2018.

Для детей параллельная программа – музейная экскурсия об истории транспорта в Украине.

Начало лекции "Велосипедная мода и стиль жизни" в помещении Национального музея истории Украины – в субботу, 26 мая, в 14:00. Вход – свободный.

Фан-зона Лиги Чемпионов (Крещатик)

В этом месте можно вполне ощутить дух футбольного праздника. Здесь оборудовано более десятка павильонов, в которых можно поиграть в настольный и мини-футбол, а также попробовать себя в роли футбольного комментатора, а также сфотографироваться в тематических фотозонах.

Здесь же, 27 мая, по случаю Дня Киева и закрытия футбольного турнира, пройдет большой праздничный концерт. Начало – в 13:00.