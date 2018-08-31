Праздники в Киеве: на Оболони — спорт, в центре — парад кукол

На Оболонской набережной 1 сентября в 15:00 начнется веселый спортивный праздник — "Олимпийский урок". Приглашают поучаствовать в квестах, конкурсах и соревнованиях, пообщаться с олимпийскими чемпионами и испытать свои силы в разных видах спорта — в фехтовании, боксе, легкой атлетике, большом теннисе, стрельбе и других.

Еще одно интересное мероприятие состоится 8 сентября. В день открытия Киевского международного фестиваля Театров кукол Puppet Up пройдет масштабное театрализованное шествие по Крещатику и до Почтовой площади. В нем будут участвовать артисты театров из 18 стран мира. Присоединиться могут все желающие, главное — захватить любимую куклу.

Ранее "Сегодня" узнала, как и где пенсионерам можно бесплатно отдохнуть, заняться спортом, научиться чему-либо и найти новых друзей.

Напомним, в Киеве во время знаменитой оперы "Набукко" зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.