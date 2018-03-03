Прогулка по бульвару Леси Украинки и улице Болбочана в Киеве: Суворов, розовый фламинго и училище инженеров

Сегодня, 09:49

Здесь мы найдем офис дорожников, а на Зверинецком кладбище узнаем о монахах

 

Печерск
Печерск. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Бульвар Леси Украинки: фламинго и Суворов

Прогулку по центру начинаем от станции метро "Печерская". На бульваре Леси Украинки, на площади перед зданием ЦИК, еще в 1973 году был установлен бронзовый памятник поэтессе. Возле дома №30 рассматриваем фасад с муралом в виде розового фламинго. Он погружается в воду, от чего на ней образуется всплеск синего цвета. Но главной изюминкой бульвара можно назвать Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бульвар Леси Украинки, 25). Многие горожане его до сих пор называют Суворовским училищем.

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Здание построено в начале ХХ века, и здесь обучали военному делу. На территории можно увидеть памятник полководцу Александру Суворову, который частично закрыт огромным баннером с изображением Ивана Богуна.

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Как церковная улица меняла свои названия

Стоит заглянуть на небольшую улицу Петра Болбочана (полковник армии УНР), которая до 2015 года была известна киевлянам как улица командарма Сергея Каменева (советский военный деятель). Улица возникла в ХІХ веке и называлась Церковной, поскольку неподалеку находилась церковь Рождества Иоанна Предтечи. Святыня не сохранилась. Ее уничтожила советская власть в 50-е годы прошлого века. Известно, что в 1940 году улицу переименовали, и в те годы горожане ее знали как Лейтенантскую.

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Там можно отыскать старинный дом 1914 года постройки (бульвар Леси Украинки, 27/2), который когда-то использовали как жилой дом для офицеров. Сейчас там находится прокуратура Киевской области.

Казармы Алексеевского инженерного училища

Хотя улица Болбочана небольшая, на ней можно увидеть необычные здания в стиле неоампир. В старину тут находился комплекс строений Алексеевского инженерного училища, названного в честь цесаревича Алексея.

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В двухэтажном здании на улице Болбочана, 1, которое построили еще в 1914 году, находились военные казармы, сейчас тут районный военный комиссариат. Училище действовало лишь до 1917 года. Далее в нем размещались инструкторская школа старшин и киевские инженерные курсы. А вскоре комплекс зданий присоединили к Суворовскому военному училищу. Многие сооружения не сохранились до наших дней.

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Дорожники Киева в инженерном училище

Здание на улице Болбочана, 6, очень хорошо известно среди киевлян! В нем расположилась коммунальная корпорация "Киевавтодор". Именно тут решается судьба 240 подземных переходов, 2230 городских улиц, 171 моста и путепровода.

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В этих стенах киевские инженеры определяют, какие улицы ремонтировать в первую очередь и где появятся новые транспортные развязки. Кстати, трехэтажное здание в светлых тонах тоже является частью ансамбля Алексеевского инженерного училища. Там можно частенько встретить городских чиновников, в том числе и мэра Киева Виталия Кличко.

Могилы монахов и основательницы монастыря

Неподалеку от бульвара Дружбы Народов находится старинное Зверинецкое кладбище. Оно было основано в 1715 году, там хоронили жителей Печерска.

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Кладбище получило общегородское значение в 1930-е годы, после того как сюда перенесли некоторые захоронения из разрушенного некрополя Аскольдова могила.

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Например, тут покоится перезахороненный прах основателя Троицкого монастыря отца Ионы и основательницы Введенского монастыря Матроны Егоровой.

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После закрытия Лукьяновского кладбища в 1990-х годах тут хоронили священников и монахов. Зверинецкое кладбище считается закрытым, но тут продолжают хоронить богатых киевлян и обустраивают семейные склепы.

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Например, тут покоится мать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

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Фото: Анатолий Бойко
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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