Прогулка по Киеву: любуемся главными достопримечательностями с котиками

На Вознесенском спуске ищем стаю котов на заборе, у Золотых ворот проведываем Пантелеймона, на Пейзажке фотографируемся с сороконожкой, а возле налоговой ищем героя сказки

В начале августа отметили один из самых пушистых, хотя и неофициальных праздников года — Всемирный день кошки. Этих зверушек в Киеве очень любят, так что не удивительно, что в разных уголках столицы можно увидеть огромное количество посвященных им рисунков, скульптур, памятников и арт-объектов. Мы предлагаем прогуляться по знаменитым и малоизвестным "кошачьим" местам.

Мозаичные котики на Пейзажной аллее

Настоящее кошачье царство — на Пейзажной аллее, созданной скульптором Константином Скритуцким. Здесь живет самый веселый и длинный (30 метров!) киевский кот-сороконожка со своим собратом и котятами, которые примостились у него под хвостом. Мимо его очаровательной улыбки пройти невозможно, а еще лучше — залезть коту в пасть, чтобы сделать фото на память.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Рядом с "сороконожкой" установлена лавочка в виде головы кота, облицованная разноцветной мозаикой.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

А чуть дальше, на детской площадке, можно увидеть гигантского Чеширского кота. Стоит обратить внимание и на фонтан "Слон". На спине гиганта играет девочка с маленьким песиком и котенком.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Кстати, после прогулки по Пейзажке не забудьте заглянуть на Андреевский спуск: на фасаде дома №13 возле музея Булгакова обитает самый известный в Киеве фонарный кот с лампочкой на хвосте.

"Исчезающий" кот улыбается посетителям фискальной службы киева

Не удивляйтесь, если придете решать свои серьезные вопросы в налоговую, а встретите… Чеширского кота. Еще один персонаж из знаменитого произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" "спрятался" на ул. Багговутовской, 26, в Шевченковском районе, на территории одного из управлений фискальной службы. Мурал с Чеширским котом и Белым кроликом на стене одноэтажного здания создали в 2014 году художники команды Uptown Team. "Поверь в себя и будешь способен творить чудеса", — вдохновляет посетителей сказочный герой.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

К слову, это не единственный рисунок в столице с изображением котика. В том же Шевченковском районе на ул. Белорусской, 15-а, на двух разных частях фасада детсада №130 художник из Израиля изобразил две картинки. На одной стене кошка догоняет красного петуха, а на другой — петух уже догоняет хвост кошки. Художник Виталий Гидеван нарисовал милого рыжего котика на стене в детсаду на ул. Тимошенко, 18-а, на Оболони. А на ул. Героев Днепра, 33, на бетонном заборе можно увидеть популярного мультяшного кота Тома.

Колючий котофей и исполняющий желания

Один из самых старых киевских котов живет в Золотоворотском сквере в центре Киева. Бронзовая скульптура кота Пантелеймона была установлена здесь в 1998 году, так что Пантюша вот уже 20 лет исполняет заветные желания киевлян и гостей города. Если, конечно, вы не забыли потереть его за хвост и уши (судя по блеску скульптуры это делают с завидной регулярностью).

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В другом конце сквера, на дереве возле фонтана, сидит еще один "старожил" — котик из пластиковых вилок. Правда, сейчас он больше напоминает не милого пушистика, а потрепанного жизнью дворового котяру: половина вилок уже желтого, а не белого цвета, часть из них поломана, а некоторых и вовсе нет. Неудивительно, необычному арт-объекту уже почти 10 лет.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Нельзя пройти мимо еще одного киевского памятника — героям фильма "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову и Володе Шарапову (ул. Богомольца, 10, у здания МВД). При чем тут коты? Присмотритесь под ноги сыщикам и уведите там очертания черной кошки.

Вознесенский спуск: кошачье семейство на заборе и царь-кот во дворе

На Вознесенском спуске в Киеве можно увидеть необычный частный двухэтажный дом под №13. Он привлекает внимание не только из-за своего почетного возраста (дому больше ста лет, первый этаж реконструирован, а второй — до сих пор деревянный, с декоративной резьбой). Но и необычными скульптурами: кирпичный забор рядом с домом оккупировала целая стая котиков.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Тут есть и кошка с котятами, и мартовские коты, а на высокой башенке восседает черный "главарь".

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Если перейти через дорогу и заглянуть через арку во двор дома №16 на Вознесенском спуске, можно увидеть нарисованный на стене летний пейзаж: травы, деревья, виноградные гроздья, голубое небо и наблюдающий за всем зеленоглазый котик.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Уникальный дом на Гоголевской: столетние коты-охранники, которые защищают жителей от зла

На улице Гоголевской, 23, в Шевченковском районе находится знаменитый на весь Киев Дом с котами. Это старинное здание, построенное в начале ХХ века. Дом — памятник архитектуры, с зеленоватым фасадом, башенкой и необычными декоративными деталями на фасаде. Он заметно выделяется среди окружающих зданий. Главный вход здесь охраняют совы, из-под крыши за прохожими наблюдает страшная химера, которую также называют чертом. Но в первую очередь внимание привлекают два крупных белых кота (а возможно, это кошки) с зелеными глазами возле полукруглого окна на первом этаже.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Именно благодаря им дом и получил свое название. Также считается, что эти животные — охранники дома, которые защищают жителей от всего злого, в том числе и от происков черта.