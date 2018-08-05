Прогулка по муралам Подола: ищем самые красивые уличные картины со смыслом

На старинных улочках найдем рисунки, которые учат беречь природу и узнаем, кто нарисовал мишку с растением, бразильского казака и читающих детей возле древних солнечных часов

Коала с красными глазами и необычный бамбук-молоток (Нижний Вал, 15)

Если вы решили прогуляться по Подолу, начните прогулку с улицы Нижний Вал, 15. Здесь находится сюрреалистическое граффити под названием "People go home!". Оно посвящено защите окружающей среды.

Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Главный герой рисунка — коала с красными глазами, у которой на голове установлена камера видеонаблюдения. На ней написано имя автора рисунка — Дима Фатум. Он нарисовал его в 2016 году. По центру растение, которое прижало молодого парня к земле и держит своими металлическими клешнями. На заднем плане бамбук в виде молотка гонится за парнем, который уронил баллончик от краски.

"Разум, тело и душа" большого медведя (Верхний Вал, 44)

В 2017 году на стене дома на улице Верхний Вал, 44, появился мурал в виде огромного медведя. Рисунок был создан в рамках проекта Art United Us и называется "Разум, тело и душа". Автор мурала — итальянский художник Красер — нарисовал задумчивого медведя, у которого вместо лап — человеческие руки, а его тело разрисовано яркими красками.

Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В руке-лапе животное держит растение. Идею мурала объяснили организаторы: "Это противостояние внутреннего против внешнего. Всегда человечество судит с первого взгляда. Мол, первое впечатление важно, но на самом деле эту важность навязывает общество, не осознавая, что внутренний мир — важнее".

Плывущий по воде олень и вышиванка (Волошская 19/22)

В 2015 году на улице Волошской, 19/22, появился мурал, который посвящен охране окружающей среды. Он прописался на стене здания, где расположена Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Автор мурала, художник из Великобритании Финтан Мэги, создал там изображение мужчины в вышиванке и оленя, которые вместе плывут по воде.

Украинско-бразильский казак с орнаментами на лице (Спасская, 6а)

На стене дома на улице Спасской, 6-а (рядом со станцией метро "Контрактовая площадь"), находится мурал (нарисован в ноябре 2015 года), который местные жители прозвали бразильским казаком. А все потому, что его создал известный бразильский художник-авангардист Франциско Родриго да Сильва, более известный как Nunca.

Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В этой работе он попытался объединить украинскую и бразильскую культуры. На рисунке изображен украинский казак, на лицо и шею которого наносят грим с орнаментом сразу несколько темнокожих рук. Кстати, в процессе создания стрит-арта возник конфликт с местными жителями, которые категорически были против появления рисунка на стене здания, мотивируя это тем, что дом, которому более 100 лет, является памятником архитектуры. Но мурал так и остается на том же месте.

Часы Брульона и мурал с читающими детьми (ул. Григория Сковороды, во дворе Киево-Могилянкой академии)

Во время прогулки стоит заглянуть и во дворик Киево-Могилянской академии, он находится в нескольких десятках метров от мурала с бразильским казаком. Там можно увидеть церковь Святого Духа (Трапезная), построенную в ХVII—XIX вв., заброшенную резиденцию ректора академии, а также самые старые солнечные часы столицы. Они разместились по центру старинного дворика, рядом с трапезной.

Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Часы создал в конце ХVIII в. преподаватель математики Киево-Могилянской академии француз Пьер Брульон. Древняя конструкция вертикального типа в виде колонны, где с каждой стороны закреплены циферблаты. Во время Второй мировой войны часы были повреждены. Их реставрировали в 1970 году.

Стоит обратить внимание на стены админзданий, там можно найти несколько муралов, на которых отображается эволюция человечества, ставшая возможной благодаря науке. На одном из муралов нарисованы дети, которые не могут оторваться от чтения книг.







Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"