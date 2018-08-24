Прогулка по муралам Шулявки: любуемся самыми яркими арт-объектами района

На территории КПИ ищем мурал с изображением легендарного Сергея Королева и Сковороду в очках, на Гарматной изучаем сновиденья, а возле НАУ любуемся парнем, смотрящим в небо

Осужденный Королев, Телига и Сковорода в очках (территория КПИ, проспект Победы 37/7)

Прогулку начинаем от остановки скоростного трамвая "Полевая". Недалеко обустроен сквер с памятником поэтессе Елене Телиге, с книгой на скамейке.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

После этого стоит заглянуть на территорию Нацуниверситета "КПИ имени Игоря Сикорского", где на зданиях нарисовано несколько муралов. Один из них называется "Взросление" (корпус №7), он посвящен создателю ракетно-космической техники Сергею Королеву, который два года учился в КПИ.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На рисунке он изображен юным и после того был осужден на десять лет лагерей. Рядом четыре разных портрета философа Григория Сковороды, на которых он нарисован в очках и даже показывает язык.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

А на здании Центра культуры и искусств КПИ рисунок канадского художника, который изобразил зрелищное столкновение протонов.

Память о солдате и земной шар с эмигрантами ("Космополит", Гетмана, 6)

Прогулявшись по ул. Смоленской в сторону метро "Шулявская", стоит заглянуть в сквер, где установлен памятник солдату Мирославу Мысле, который погиб на Востоке, защищая Украину.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На ул. Гетьмана на стене автостоянки изображено граффити, где можно рассмотреть, как люди управляют миром.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

А на территории ТЦ можно увидеть скульптуру земного шара, который вертится в воде. Он посвящен украинским эмигрантам.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Красочное "Сновидение" с водным миром (Гетмана 30)

На стене жилого дома на улице Гарматной, 30, можно рассмотреть весьма необычный мурал под названием "Сновидение". Он был создан в 2011 году в рамках Международного фестиваля стрит-арта Kiev Muralissimo известным дуэтом украинских художников Interesni Kazki, который состоит из Владимира Манжоса, известного под псевдонимом Waone, и Алексея Бордусова, который больше известен под псевдонимом Аэс.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Там можно увидеть: подводный мир, корабль, а еще маленькое поселение с заводами. Вверху художники изобразили маленькую дверь, через которою врывается мужчина с фонарем, таким образом попадая в измерение из красочных сновидений.

Парень, смотрящий в небо, шара и пластинка (Гарматная,53)

На улице Гарматной, 53, на стене пятиэтажного здания (общежитие НАУ) можно увидеть огромный мурал, на котором нарисован парень в кожаной куртке, взгляд которого направлен в небо, а в руках он держит бумажный самолетик.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По соседству находится Национальный авиационный университет, где учатся будущие авиаторы, а автор замечательного рисунка — художник Александр Корбан. Рядом — фасад одного из развлекательных клубов, украшен рисунком с вертящейся виниловой пластинкой.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Еще в нескольких шагах установлен шар, на котором нацарапаны, кроме многочисленных математических и химических формул, заветные слова студентов: "Шара, прийди!".

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Такой же шар установлен и в парке Киевского политехнического института.

Напомним, "Сегодня" продолжает спецпроект, в котором знакомит киевлян и гостей города с архитектурными стилями столичных зданий, возведенных в разные времена. В конце XVIII века на смену вычурному и помпезному стилю барокко в архитектуру приходит сдержанный классицизм с присущими ему простотой, строгостью и монументальностью. В столице в этом стиле было построено не одно здание: начиная от присутственных мест и заканчивая учебными заведениями.