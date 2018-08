Прогулка по муралам возле Майдана Незалежности: яркие картины "прячутся" в скверах и дворах

Богиня добра и верности среди подсолнухов (переулок Шевченко, 1)

Неподалеку от станции метро "Майдан Незалежности", в переулке Шевченко, жители столицы могут увидеть, как выглядит богиня добра. На стене дома №1 художник из Коста-Рики Мата Руда изобразил в окружении ярких подсолнухов женщину с прикрытыми глазами, укутанную в синий узорчатый платок. Автор назвал работу "Берегиня".

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Как утверждают инициаторы создания мурала, Берегиня — это богиня, которая защищает людей от зла. Она охраняет дом, семейный очаг, детей от разных болезней. Берегиня также считается своеобразным оберегом нерушимой верности супругов и любви. Мурал был создан в 2016 году в рамках арт-проекта Art United Us.

Рядом находится еще один необычный арт-объект — гигантская кофемолка высотой больше метра, которая стоит на кофейных зернах.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Добрая девочка с собачкой и дама с коктейлем (переулок Михайловский, 7)

Очень душевный стрит-арт — девочка, обнимающая собачку, — украшает дом №7 в Михайловском переулке. Но отыскать его с первого раза удается далеко не всем. "Картина" спрятана в дворике, а размеры ее по сравнению с другими муралами совсем крохотные.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Пройдя несколько метров в сторону улицы Аллы Тарасовой, можно полюбоваться другим рисунком: девушкой с синими волосами, которая держит в руках необычную птицу и коктейль.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Красочный король блюза на Михайловской (ул. Михайловская, 24-а)

Сюрпризы во время прогулки преподнесет и улица Михайловская. Возле дома №24-а на обычной бетонной стене ограждения, выкрашенной в ярко-желтый цвет, можно увидеть стильное граффити с изображением Би Би Кинга — легендарного американского гитариста, певца, автора песен.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В мире его называют королем блюза, а одной из самых знаменитых композиций в его исполнении является The Thrill Is Gone. Граффити, на котором блюзмен поет и играет на гитаре, было создано в 2016 году, через год после смерти Би Би Кинга.

Сквер Небесной сотни, портрет героя Нигояна и деревянное авто (ул. Михайловская, 22-б)

Рассмотрев портрет короля блюза, обязательно нужно заглянуть в сквер Небесной сотни, расположенный в самом конце улицы Михайловской. Пройти мимо невозможно: стену дома №22-б с 2015 года украшает большой портрет героя Сергея Нигояна, одного из первых погибших во время Революции достоинства.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Автор потрясающей реалистичной работы площадью 100 "квадратов" — художник с мировым именем Александр Фарто из Лиссабона, известный под псевдонимом Vhils (его работы можно встретить в Лондоне, Нью-Йорке и других городах). Для создания картин он использует не краски, а настоящие строительные инструменты: дрель, зубило, молоток. С их помощью художник снимает слой старой штукатурки, обнажая под ним кирпичную кладку.

Есть возле сквера и небольшая детская площадка с необычным деревянным домиком, похожим на сказочную избушку, и автомобилем.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Стена памяти "вечно живого" Виктора Цоя (Грушевского, 4-б)

Дворик на улице Михаила Грушевского, 4-б, уже более пяти лет очень популярен среди фанатов легендарного лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Именно здесь находится стена памяти в его честь — она была открыта 15 августа 2013 года, в годовщину смерти рок-исполнителя.

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Увы, дом сейчас пустует и рассыпается буквально на глазах, но это не останавливает поклонников Цоя, особенно в день его рождения. Стена памяти небольшая: черный фон, портрет певца, множество цитат из его песен. Конечно же, есть тут и знаменитая фраза "Цой жив".