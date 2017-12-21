Прогулка по парку Заньковецкой в Киеве: новогодний городок в зеленой зоне и памятник погибшим журналистам

Сегодня, 09:00

Здесь мы узнаем историю жизни легендарной украинской актрисы

 

Парк Заньковецкой
Парк Заньковецкой. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Ботсад между двумя станциями метро

Парк Марии Заньковецкой находится между двумя станциями метро: "Дворец Украина" и "Лыбедская". Местные жители называют его "мини-ботаническим садом".

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Тут растет около 600 видов деревьев и кустов: магнолии, сакуры, голубые ели, клены и березы...

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Там можно отыскать каменный знак, где указано, что в парке находится аллея памяти Чернобыльской трагедии, произошедшей в 1986 году. Ее высадили в 1996 году многодетные семьи и инвалиды, которые пострадали во время аварии.

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Дом-музей Заньковецкой и новогодний городок

Парк назван в честь великой украинской актрисы Марии Заньковецкой. Именно здесь находится дом-музей, в котором она проживала с 1918 по 1934 год, в квартире №4. Двухэтажное здание в 1989 году реконструировали.

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Оно находится посередине парка (ул. Большая Васильковская, 121). На фасаде скульптура с изображением Заньковецкой, в ночное время она даже подсвечивается.

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Экспозиция музея состоит из многочисленных личных вещей актрисы: документы, афиши, фотографии, сценические костюмы, подарки поклонников. Кстати, в парке 19 декабря заработал новогодний чудо-городок. Сотрудники зеленстроя Печерского района установили тут инсталляции в эко-стиле и тематические селфи-зоны.

Каскадный фонтан и загадочная "биосфера"

В теплое время года в парке Заньковецкой собираются семьи. Здесь можно устроить пикник или просто посидеть на лавочке, и полюбоваться небольшими скульптурами. Недалеко от дома-музея в 2015 году была установлена композиция "Биосфера". Ее авторы сделали акцент на важности заботы об окружающей среде, объект создан из природных материалов. "Биосфера" больше напоминает полушарие из множества геометрических фигурок. Рядом с ней находится каскадный фонтан, который украшают светодиоды.

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Летом возле него собираются десятки людей, спасаясь от жары. В парке есть скульптура в виде футбольного мяча.

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Его установили, когда столица принимала футбольный Евро-2012.

Памятник Гонгадзе с "деревом жизни"

С другой стороны парка можно увидеть памятник известному журналисту Георгию Гонгадзе и журналистам, погибшим за свободу слова. В центре композиции — мужчина с чертами лица Георгия Гонгадзе, позади него — "дерево жизни", созданное из двух частей в форме пера. Семиметровое дерево символизирует силу духа и любви к жизни, на его ветвях — листки с силуэтами погибших работников СМИ.

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Напомним, в сентябре 2000 года Гонгадзе был похищен и убит, что вызвало огромный общественный резонанс в Украине и за ее пределами. Спустя несколько лет установили и осудили исполнителей. В 2005 году за мужество, проявленное в отстаивании идеалов демократии и свободы слова, Георгию Гонгадзе было посмертно присвоено звание Героя Украины. Саму скульптуру торжественно установили в 2008 году.

Фото: Григорий Салай

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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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