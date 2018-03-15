Прогулка по Пуще в Киеве: дом, где жил популярный киевский портной, и часовня-мавзолей для банкира

Старик трамвай №12 и пустующая дача киевского портного Якова Каплера

Пуща-Водица — одно из самых популярных мест для отдыха киевлян. Много веков назад оно было угодьем для охоты киевских князей. Название происходит от слов: "пуща" — густой лес и "водица" — от наименования реки. Дачный поселок был основан Городской думой в 1898 году. А в 1900-м лесной поселок соединили с Киевом трамвайным маршрутом №12, который действует и сейчас, причем он очень популярный. Одним из владельцев дачного участка (ул. Федора Максименко, 9) был бизнесмен и портной Яков Каплер. Сначала он шил мундиры и шинели, а потом его мастерская начала производить гражданскую одежду.

Его магазин-мастерская находился на Крещатике и был очень популярным. Каплер выписывал иностранные журналы, и клиенты могли выбрать любую понравившуюся модель, а вскоре забрать сшитый под себя костюм или платье. Его одежда стала "киевским брендом", который завоевал множество международных наград. Впрочем, знаменитым был и сын Каплера — Алексей, ставший известным кинодраматургом. Поговаривают, что у Алексея был роман с дочерью Сталина — Светланой. Сейчас дача Каплера пустует. Ее иногда используют для съемок фильмов.

Офицер Юнкеров и бездомные в доме с резьбой

На соседней улице Николая Юнкерова (названа в честь офицера, погибшего в Пуща-Водице во время освобождения Киева в 1943 году) можно отыскать несколько полуразрушенных памятников культурного наследия. В ужасном состоянии находится красивейший домик, украшенный резьбой, на улице Юнкерова, 37.

В нем периодически живут бездомные. Помещение завалено мусором, в нем выбиты окна, изрисованы рисунками стены, хотя объект является ценным образцом деревянной дачной застройки пригорода Киева ХIХ века. Краеведы уверяют, что местность привлекала художников, поэтов. К примеру, здесь бывал Николай Гоголь, Леся Украинка, Тарас Шевченко и, вероятнее всего, гостевали в таких же уютных деревянных домиках.

Церковь Серафима Саровского и склеп банкира

В Пуща-Водице можно заглянуть в храм преподобного Серафима Саровского на улице Юнкерова, 42. Он был построен в 1910 году для дачников. В 1937—1939 годах храм был закрыт, сейчас в его стенах вновь звучит молитва, а люди сохранили иконы церкви, которые прятали в лесах.

Тут можно помолиться иконе Серафима Саровского с частицей мощей. Рядом с храмом находится часовня-мавзолей киевского банкира Владимира Козакевича, построенная в мавританском стиле.

Ее возвели в 1913 году, используя металл, бетон, цветное стекло и метлахскую плитку. Исследователи предполагают, что авторам проекта часовни был архитектор Владислав Городецкий, возможно, из-за ее сходства со зданием караимской кенасы в Киеве. С годами мавзолей разрушался. Реставраторам понадобилось два года (с 2004 по 2006 год), чтобы восстановить его из руин.

Голубая дача после перепланировки и санаторий

К сожалению, большинство деревянных старинных дач в Пуще разрушены из-за недобросовестного содержания теперешними собственниками, а территория стремительно застраивается элитными особняками под старину.

На улице Юнкерова, 50, сохранилась дача, построенная в 1910 году. С 1920 года здание использовалось как санаторное сооружение, а еще через 30 лет стало частью санатория им. Красина, где могли поправить свое здоровье жители столицы и чиновники, приезжая на оздоровления в киевскую здравницу. Именно в тот период дачу впервые перепланировали. Еще через 20 лет здание отдали санаторию "Первое Мая". Сейчас домик небесно-синего цвета находится в сносном состоянии, хотя его крыша пострадала от упавшего дерева. Туристы и любители киевской старины еще могут полюбоваться его ажурными деревянными украшениями.

Неповторимая Квитка и домик с башенкой

Одна из улиц в Пуще с 2016 года носит имя легендарной американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык.

Она выступала на американском телевидении, пела в Гентской опере. Но для украинцев запомнилась неповторимым исполнением наших народных песен. Квитка мечтала приехать в Украину, но умерла от онкозаболевания в 1988 году в возрасте 44 лет. До этого улица носила имя Яна Гамарника, председателя Киевского горсовета (1921—1923 гг.). На ул. Цисык, 47, расположен старинный деревянный домик с красивой башенкой.

Как мы сообщали в октябре 2017 года, в Пуще-Водице восстановят деревянный мост с беседкой через речку Горащиха. Новый переход появится в рамках реализации проекта-победителя "Очищение и обустройство озер в Пуще-Водице" первого Общественного бюджета.

Фото: Анатолий Бойко