Прогулка вдоль Днепра в Киеве: сталинский секретный объект и эхо в ротонде

Сегодня, 09:17

Здесь можно сфотографироваться рядом с кузнечиком в очках и полюбоваться большим белым сердцем

 

Церковь на Оболонской набережной
Церковь на Оболонской набережной. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Секретный сталинский кессон и Северный мост

Один из самых интересных объектов на Оболони — сталинский кессон (Оболонская набережная, 13). Его начали строить в 1936 году.

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Бетонная конструкция высотой 17 метров должна была стать частью тоннеля под Днепром (от Оболони с выходом на Троещине). Но завершить строительство секретного сталинского проекта так и не удалось, началась Вторая мировая война. Сейчас местные жители хотят превратить конструкцию в современное арт-пространство. Территорию рядом с кессоном планируют благоустроить альпийским газоном и размещать арт-инсталляции и скульптуры современного искусства. С берега у парка "Наталка" можно полюбоваться вантовым Московским мостом, который власти переименовали в Северный.

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Его возвели в 1976 году, общая длина переправы 816 метров.

Парк с английским газоном и белым сердцем

Современный парк "Наталка" долгое время был заброшенной территорией, где люди устраивали стихийные пикники, оставляя за собой горы мусора. Затем урочище на берегу Днепра пытались застроить высотками, но местные жители не допустили этого, и после многочисленных протестов им удалось сохранить эту зеленую территорию. Горвласти поддержали активистов и частично привели это место в порядок в 2017 году. Здесь появились современные дорожки, детские и спортивные площадки, английские газоны. В парке установили несколько современных беседок, где можно полюбоваться видами Киева и покормить уток у берега Днепра (их там сотни).

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Также в зеленой зоне открыли арт-объект в виде белого сердца. Возле него фотографируются влюбленные и молодожены.

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А новое административное здание парка художники украсили рисунками в виде деревьев.

Стульчики для влюбленных и ротонда с эхом

Гуляя по набережной, можно заглянуть в церковь Рождества Христова (Оболонская набережная, 9). Ее открыли в 2008 году.

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На нижнем этаже был освящен храм в честь святого мученика Валентина. Неподалеку расположена большая ротонда с зеленой сферической крышей и золотой маковкой, под которой можно укрыться от непогоды. Особенность беседки в том, что любая произнесенная в ней речь создает эхо — такой забаве очень рады дети.

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Прогулявшись вдоль тротуара можно присесть на необычный арт-объект, установленный на заборе — два стульчика для влюбленных. А около дома по Оболонской набережной, 7, есть лабиринт "Путешествие в себя". Прогулка по нему помогает людям найти ответы на сокровенные вопросы.

Ленивый муравей и кузнечик с книгой

На Оболонской набережной, рядом с домом №1-к, находится необычный "Сад камней". Там установлены гигантские камни-валуны, которые по возрасту ровесники с камнями британского Стоунхенджа.

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Там можно отыскать весьма любопытные арт-объекты: бронзовые скульптуры орла и пумы, оголенной русалки и трех бронзовых девушек в фонтане, которые спрятались от дождя под грибом.

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А не так давно в "Саду камней" появилось еще несколько новых скульптур из металла: бабочка, сидящая на камне в тяжких раздумьях, ленивый муравей, лежащий пузом кверху на камне, и кузнечик в очках, читающий книгу своему любознательному наследнику.

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Впечатляет и огромная влюбленная обнимающаяся пара.

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Но все же особое внимание привлекает скульптура молодой девушки с гусями на клумбе, в которых по весне прорастут цветы. Горожане уже прозвали ее юной Элизой и уверяют, что она является персонажем сказки "Дикие лебеди" Ганса Христиана Андерсена.

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Фото: Анатолий Бойко
оболонь, прогулка, прогулки, Оболонская набережная, прогулка по Киеву
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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