Прогулка вокруг Южного вокзала в Киеве: лаборатория-замок и столетний стадион "Локомотив"

Сегодня, 09:53

На Стадионном переулке мы найдем училище, где учат на машинистов, и сможем помолиться в двух храмах

 

Центральная СЭС на ж/д транспорте Украины
Центральная СЭС на ж/д транспорте Украины. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Помпезная церковь для железнодорожников

Новую прогулку предлагаем начать от здания Южного вокзала.

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Он был построен в 2001 году, чтобы разгрузить Центральный ж/д вокзал. Терминал декорирован мрамором и тонированным стеклом. Рядом с ним находится храм Георгия Победоносца (ул. Георгия Кирпы, 1). Помпезный храм построили к 10-й годовщине Независимости Украины всего лишь за 72 дня (!).

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Правда, понадобилось еще 40 дней, чтобы провести его внутреннюю отделку. В 2003 году святыне был присвоен статус — Собор железнодорожников Украины, после чего в дар храму была передана частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца, которого почитают во всем мире.

Детский приют и место, где учат машинистов

Недалеко от храма начинается небольшой Стадионный переулок, где во дворах спряталось старинное двухэтажное кирпичное здание, в котором в конце ХIХ века размещался детский приют (Стадионный переулок, 1/5).

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Сейчас в здании размещается высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта, где готовят проводников и машинистов. Напротив центрального входа в здание находится памятник герою войны Владимиру Кудряшову — командиру партизанского отряда в 40-х годах. Монумент именно здесь появился неслучайно, ведь Кудряшов окончил это училище в 1929 году.

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Старинная лаборатория для железнодорожников в "готическом замке"

Рядом с учебным заведением находится еще одно старинное одноэтажное здание (Стадионный переулок №3/8). Изысканный памятник в готическом стиле поражает своей красотой. Он был построен в 1879 году, и в нем размещалась химико-техническая лаборатория Юго-Западной железной дороги.

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Специалисты лаборатории занималась изучением оптимального состава воды, масел, топлива. Ныне здание тоже используют для своих нужд украинские железнодорожники. И назначение не особо поменялось. Многие киевляне знают, что тут расположена центральная СЭС на железнодорожном транспорте Украины.

Команда "Желдор" стала "Локомотивом"

Стадион "Локомотив" реконструировали семь лет назад, а его история началась ровно век назад. Тогда на этом месте была площадка для проведения спортивных игр среди рабочих и служащих киевского ж/д вокзала.

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В 1925 году был официально открыт новый стадион для команды "Желдор", которая считалась одной из самых сильных в Киеве. Около двух лет стадион не имел названия, однако в 1927 году его официально назвали "Красный железнодорожный стадион". В конце 1935 года и футбольная команда, и стадион получили название "Локомотив", после чего там проводились матчи чемпионата СССР по футболу.

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Митрополит Липкивский и снесенные купола

На углу улиц патриарха Мстислава Скрипника и Стадионной находится Свято-Покровская церковь. Ее возвели (1895—1897 гг.) в память о митрополите Киевском и Галицком Платоне.

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Кстати, в 1905—1919 годах настоятелем храма был первый митрополит УАПЦ Василий Липкивский, которого почти 20 лет назад канонизировали. Строил храм архитектор Ипполит Николаев — сын известного зодчего Владимира Николаева.

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В 1939 году святыню закрыли, а купола и колокольню снесли. Позднее храм восстановили.

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Фото: Анатолий Бойко
южный вокзал, прогулка, прогулки, прогулка по Киеву
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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