Секреты Андреевского спуска: тайные и необычные места

Спрятались в скверике: Ольга, Тарас и Ярослав

9 сентября в Киеве собираются с размахом отметить День рождения Андреевского спуска — с песнями, танцами, мастер-классами, спектаклями, развлечениями для детей и подарками. Отличный повод, чтобы вновь прогуляться по любимой улице. Но в этот раз мы предлагаем не только полюбоваться известными памятниками архитектуры — замком Ричарда или Андреевской церковью, а побродить по дворикам и закоулкам. Там тоже можно увидеть немало интересного и неожиданного.

Спускаясь с верхней площадки Андреевского спуска, обязательно загляните в крохотный скверик, который расположился сразу за Андреевской церковью. Здесь, прикрытая от посторонних глаз заведением общепита, спряталась старинная беседка, построенная в 1897—1898 годах по инициативе и за деньги купца Василия Кокорева.

Рядом с беседкой расположились несколько бетонных скульптур с интереснейшим прошлым, созданных Иваном Кавалеридзе. К примеру, памятник Тарасу Шевченко. Сто лет назад, в 1918 году, он был установлен в городе Ромны на Сумщине. Аж через 64 года, в 1982 году, его заменили копией из бронзы. А еще через 20 лет, в 2002 году, оригинал был перевезен в Киев, отреставрирован и установлен на Андреевском спуске.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Рядом с Шевченко можно увидеть "мужика с тортом". А если серьезно — Ярослава Мудрого с "Софией" в руках. Композиция была создана еще в 1949 году, а в 1997-м по ее эскизу сделали огромный бронзовый памятник, который мы сейчас видим возле Золотых ворот.

Но, пожалуй, самая впечатляющая история у безликой скульптуры, которая находится за спиной у Ярослава и напоминает каменный столб. Это древний памятник княгине Ольге! Он стоял на Михайловской площади еще в начале прошлого века, но спустя несколько лет был разрушен большевиками. Осколки скульптуры, за исключением головы княгини, нашли только в 1996 году, при реконструкции площади. Их собрали воедино и установили на спуске.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Беседка с видом на подол и крыши спуска

Рассмотрев все скульптуры в сквере, обязательно нужно свернуть с главной дороги на недавно отреставрированную Аллею художников (направо за Андреевской церковью). Сюда идем не только для того, чтобы полюбоваться яркими работами мастеров. Примерно через сотню метров на склоне расположилась большая смотровая площадка с беседкой с коваными ажурными украшениями и лавочками. Отсюда открывается вид на Днепр с недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, на здания Подола. Но главное, наслаждаясь пейзажами, можно в тишине передохнуть от суматохи, царящей на спуске.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Есть на Андреевском и еще одно укромное местечко. Сразу за замком Ричарда не пропустите узкие старые ступени, поднимающиеся ввысь. Наверху также расположилась площадка с лавочками. Причем одна из них очень романтическая — в форме губ. Правда, здесь немного грязновато и неухоженно, зато можно рассмотреть некоторые крыши зданий легендарной улицы.

Сквозь арку старого дома — на новую аллею

Через дорогу от памятника Шевченко ищем старый дом под №34. Ранее его фасад был розовым с белыми элементами, но несколько лет назад здание кардинально преобразилось — его полностью перекрасили в желтый цвет. В доме есть арка, в которую нужно обязательно "нырнуть". Раньше вы бы попали в захламленный двор, а сейчас прямо от арки начинается благоустроенная аллея, которая ведет к новой лестнице от Пейзажки на Воздвиженку (все это появилось только в июле).

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Здесь установлены лавки для отдыха, сидя на которых можно наслаждаться обалденными киевскими пейзажами. И, что немаловажно в долгих прогулках по городу, тут построен современный общественный туалет — с душем и пеленальным столиком.

Тайны винограда на веранде музея мастера

Гуляя по Андреевскому спуску, невозможно пройти мимо дома-музея Михаила Булгакова. Но в этот раз предлагаем не просто посидеть возле знаменитого памятника писателю, а заглянуть во дворик музея, расположенный за его спиной. Здесь на открытой веранде вьется виноградная лоза. Некоторые считают, что это —древний "булгаковский" виноград, который увивал дом еще много лет назад. Есть также и другие мнения, что растение было завезено из Франции. А мы выяснили у директора музея Людмилы Губианури, что из этого правда.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Обвитую виноградом веранду можно действительно увидеть на старых фото 1930-х годов. Но до нынешних дней тот самый виноград не дожил. Больше десяти лет назад в музее решили возродить прежний природный "декор". Виноград высадили, он разросся и в 2007 году даже дал урожай — первую гроздь тогда подарили композитору Валентину Сильвестрову. А на следующий год, когда ягод было очень много, даже устроили масштабный "Праздник сбора винограда". Но позже, к сожалению, и этот виноград погиб.

Французская история тоже имела место. В 2012 году по инициативе активистов в музее (а также на Пейзажке) был высажен виноград с Монмартра. Он хорошо принялся, но потом был… украден! Мистика, да и только. А вот ту лозу, что мы видим сейчас, высадили около двух лет назад.

Арт-сквер и "Возрождение"

Внизу улицы, на пересечении Андреевского и Боричевого спусков, внимание привлекает один из лучших муралов Киева — "Возрождение" с девушкой в венке, созданный на боковой стене дома. Рядом с ним вскоре может появиться новый арт-сквер в честь оперного певца Василия Слипака, погибшего в войне на востоке Украины. Пока же здесь, среди зеленой поляны, можно увидеть небольшой памятный камень, который установили год назад.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Напомним, "Сегодня" продолжает спецпроект, в котором знакомит киевлян и гостей города с архитектурными стилями столичных зданий, возведенных в разные времена. В конце XVIII века на смену вычурному и помпезному стилю барокко в архитектуру приходит сдержанный классицизм с присущими ему простотой, строгостью и монументальностью. В столице в этом стиле было построено не одно здание: начиная от присутственных мест и заканчивая учебными заведениями.