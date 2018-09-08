Сентябрь в Национальной опере: чем будут удивлять зрителей в Киеве

Открывая в сентябре свой 151-й театральный сезон, Национальная опера Украины подарит зрителю жемчужины украинской и мировой оперной классики. Продолжая традиции проекта "Украинские оперные звезды в мире", поклонников таланта украинской оперной дивы Людмилы Монастырской ожидает встреча с ней в двух оперных постановках: "Дон Карлос" в партии Елизаветы Валуа и в обновленной опере "Манон Леско", в которой певица выйдет на киевскую сцену в главной партии. Партию Гремина в опере "Евгений Онегин" исполнит еще один "звездный гость" – Александр Цымбалюк. В сентябрьском репертуаре также третий показ нашумевшей премьеры прошлого сезона – балет "Юлий Цезарь".

8 сентября – балет "Юлий Цезарь"

Первые два премьерных показа балета "Юлий Цезарь" стали громким аккордом в конце юбилейного, 150-го, театрального сезона. Постановка Национальной оперы Украины, осуществленная при поддержке Посольства Итальянской Республики в Украине и Итальянского института культуры в Украине, стала одной из масштабных за последние годы. Балетный спектакль, рассказывающий об одной из величайших империй Древнего мира, которую олицетворяет, по замыслу авторов, Гай Юлий Цезарь – завоеватель, диктатор, реформатор.

Двухактный спектакль содержит огромный пласт античной культуры и традиций, который на основе собственного либретто поставила художественный руководитель балета театра Анико Рехвиашвили. Дирижер-постановщик – Николай Дядюра, художник-постановщик – Станислав Петровский, художник по костюмам – Наталья Кучеря.

"Юлий Цезарь" – это история о власти, а именно – о Римском триумвирате: Цезарь, Помпей, Красс... О любви, – рассказывает балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили. – Но здесь мы обошли довольно заезженную тему Клеопатры. Гораздо больше нас заинтересовала Кальпурния, жена Цезаря, на руках которой он, заколотый заговорщиками, и умер. Зрители полностью погрузятся в атмосферу роскоши и колоссальных замыслов, "услышат" рев толпы в Circus Maximus, увидят и боевые танцы, и оргии, и бои гладиаторов – все, что характеризует то время во всем его великолепии".

Музыкальная основа спектакля – симфонические произведения известного итальянского композитора-импрессиониста Отторино Респиги. А именно – так называемая Римская трилогия: "Фонтаны Рима", "Пинии Рима" и "Празднества Рима". По мнению дирижера-постановщика "Цезаря" Николая Дядюры, идеально дополнила общую симфоническую картину и малоизвестная, но чрезвычайно выразительная "Билькис, Царица Савская" – сюита из музыки к одноименному балету Респиги.

"Как дирижер, я очень увлекся этой музыкой. Эти произведения имеют определенную программу, заложенную автором, это означает, что музыка очень "театральная" по своей сути. Однако, в нашем случае она не просто иллюстрирует бурные празднования на улицах Рима, воду, что течет в его прекрасных фонтанах или сосны, обдуваемые ветром. Фабула "Цезаря" – совсем не об этом. И невероятно интересно наблюдать, как музыка начинает жить другой жизнью", – рассказал Николай Дядюра.

В главных партиях: Никита Сухоруков (Гай Юлий Цезарь), Татьяна Льозова (Кальпурния), Виталий Нетруненко (Гней Помпей Великий), Алексей Потемкин (Марк Лициний Красс), Елизавета Гогидзе (Кифридия).

28 сентября – опера "Манон Леско" (Дж.Пуччини)

Вдохновленный романом аббата Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско" Джакомо Пуччини создал одноименную оперу про страсть, наслаждение и угрызение совести, которая стала его творческим триумфом. Либретто – Д. Джакози, Л. Иллики, Д.Оливы, М. Праги, Д. Рикорди.

1 февраля 1893 года состоялась премьера "Манон Леско", под управлением дирижера Алессандро Поме на сцене Королевского театра в Турине. Главную партию Манон исполняла Чезира Ферране. Успех был триумфальным. Автор выходил на сцену едва ли не тридцать раз! Некоторые из артистов плакали. В газетах писали, что ее автор – самый талантливый из молодых итальянских композиторов. Это была победа, которую получил не только Дж. Пуччини, но и направление, которое он исповедовал. "Манон Леско" определяла принципы современного реализма, который содержит в себе психологически острые черты веризма – стиль, который Пуччини развил в последующих операх, сделал его явлением не только итальянской, но и европейской музыкальной культуры.

Дж. Пуччини очень гордился "Манон Леско". Это была его "первая любовь" – единственная опера, которая с легкостью достигла успеха. До конца жизни он считал "Манон Леско" своим любимым ребенком.

Что же касается премьеры оперы на киевской сцене, то она состоялась только в 2009 году. Осуществил постановку итальянский режиссер Итало Нунциата. Ныне спектакль будет обновлен, а главную партию исполнит Людмила Монастырская.

Партия Манон новая в репертуаре Людмилы – впервые она ее исполнила в июне этого года на сцене Gran Teatredel Liceu в Барселоне, а затем в рамках программы празднования 400-летия Пласа-Майор – центральной площади испанской столицы. Постановку осуществил известный итальянский режиссер Давиде Ливерморе (Davide Livermore).

О новой роли и выступлении в Барселоне Людмила Монастырская рассказывает: "Это не первая моя работа с Давиде – четыре года назад я была приглашена на роль Леоноры в опере "Сила судьбы" Дж.Верди. Этого режиссера всегда отличал довольно нестандартный подход к постановке, он мастер мелких деталей – для него нет незначительных ролей, каждый штрих в движении или в костюме любого артиста для него невероятно важны. Но, в то же время, для него вокал – доминанта, и от певцов он требует мастерства драматического актера. А партнером в этой постановке у меня был прекрасный американский тенор Грегори Кунде (Gregory Kunde). Барселона приняла меня прекрасно, и я с нетерпением жду возможности теперь показать на родной сцене в Национальной опере Украины новую роль, на сегодня – одну из самых любимых!"

Репетиции "Манон Леско" в Национальной опере начнутся ближе к заявленной дате, а пока, как по секрету сообщила главный художник театра Мария Левитская – для Людмилы Монастырской уже готовятся новые эксклюзивные костюмы.

Над нынешней обновленной постановкой работают: дирижер – Алла Кульбаба, режиссер – Валентина Река, хормейстер Богдан Плиш, сценограф – Мария Левитская; художник по костюмам – Наталья Кучеря; балетмейстер – Виктор Яременко.

В главных партиях: Людмила Монастырская (Манон Леско), Андрей Романенко (Шевалье Рене де Грие, студент), Михаил Киришев (Леско, сержант королевской гвардии), Богдан Тарас (Геронт де Равуар, государственный казначей), Сергей Пащук (Эдмонд, студент) и др.

30 сентября – опера "Евгений Онегин" (П.Чайковский)

Более чем 30 лет опера с неизменным успехом идет на столичной сцене. И, пожалуй, заслуга в этом не только великого композитора, который написал замечательную музыку, но и исполнителей главных партий. Одну из них – партию Князя Гремина – исполняет Александр Цымбалюк, приглашенный в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире", и который входит в ТОП-5 лучших басов современности.

Кстати, роль князя Гремина в этой опере Александру впервые пришлось исполнять в 23 года, хотя его героя, которому не многим больше 40 лет, уже считали стариком. Сейчас украинский бас почти "ровесник" князя, тем более, считается, что именно в таком возрасте раскрывается вся красота мужского голоса.

Недавно украинские поклонники уже имели возможность встретиться с Александром, который буквально на сутки приехал в столицу, чтобы выступить на Софийской площади, в рамках проекта "В Украину вернусь". Гастрольный график певца очень напряженный. В ближайшее время его можно услышать на сцене Баварской государственной оперы и в оперном театре Мадрида.

Также главные партии исполняют: Игорь Евдокименко (Евгений Онегин), Дмитрий Кифорук (Ленский), Ольга Рудик (Татьяна) и др.

"Сентябрьский репертуар задает высокую планку новому театральному сезону главного театра страны. Любителей оперно-балетного искусства будут ждать много приятных творческих событий – премьеры, звездные гости – приглашенные солисты, пополнение составов оперных постановок новыми исполнителями, дебюты талантливой молодежи", – подчеркнул главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

Напомним, Напомним, в Киеве во время знаменитой оперы "Набукко" зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.