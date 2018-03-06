Сердце в руках: в Киеве появилась композиция для влюбленных

Сегодня, 15:13

На композицию ушло около 7 м³ декоративных камней

 


Сердце в руках. Фото: facebook.com/dniprouzn

Сердце в руках. Фото: facebook.com/dniprouzn

Сердце в руках. Фото: facebook.com/dniprouzn

Сердце в руках. Фото: facebook.com/dniprouzn

Сердце в руках. Фото: facebook.com/dniprouzn

В Днепровском районе Киева появилась новая композиция для влюбленных в виде сердца в руках.

"FOR YOU ..." – новая композиция для всех влюбленных от Евгений Ковшуна, директора КП СЗН Днепровского района, созданная и установленная в парке вдоль ул. А. Малышко. Сердце в руках – это символика, которая олицетворяет собой уважение, любовь и желание", – сообщается на странице КП по СЗН Днепровского района в Facebook.

Высота композиции составляет 3,35 м, ширина – более 2,5 метра. На ее создание использовано около 7 м³ декоративных камней. Работу изготавливали в течение месяца.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Контрактовой площади заметили новый арт-объект – симпатичного усатого пса в ушанке и варежках. Зверек, созданный из натуральных материалов, "обитает" в сквере неподалеку от Гостиного двора и памятника Петру Сагайдачному, среди вечнозеленых деревьев.

Также в Киеве на детской площадке в нижней части парка Славы (ул. Героев Крут) установили четыре дизайнерские качели (каждая рассчитана на три-четыре человека), которые расписаны яркой Петриковской росписью. Качели расписывали десять киевлянок (жительницы Печерска) под руководством автора идеи, художницы Юлии Рожковой. Цветные орнаменты были дополнены новыми элементами — котиками и мышками.
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Источник:

"Сегодня"

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