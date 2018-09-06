Шествие кукол в Киеве: в центре перекроют несколько дорог

Сегодня, 11:28

В субботу к параду кукол смогут присоединиться все желающие

Фото: Информатор
Фото: Информатор

8 сентября с 19:00 до 20:00 по случаю открытия Киевского международного фестиваля театров кукол "pUp.pet" в центре столицы состоится праздничное шествие. В связи с этим предусмотрено ограничение движения транспортных средств  по маршруту события, предупреждают в КГГА.

В частности, транспорт не будут пускать на Крещатик (от дома №38), Майдан Незалежности, Европейская площадь, Владимирский спуск  и Почтовая площадь.

Активными участниками праздничного шествия станут куклы и любимые герои из детских и взрослых пьес во главе с 6-метровой куклой Буратино – символом фестиваля.

Завершится театрализованный парад на Почтовой площади, где распоряжением также предусмотрена презентация с 20:00 до 22:00 уличного представления-феерии. 

Напомним, в шествии будут участвовать артисты театров из 18 стран мира. Присоединиться могут все желающие, главное — захватить любимую куклу.

Ранее "Сегодня" узнала, как и где пенсионерам можно бесплатно отдохнуть, заняться спортом, научиться чему-либо и найти новых друзей.

Напомним, в Киеве во время знаменитой оперы "Набукко" зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.
Киев, Майдан, куклы, европейская площадь, перекроют, Майдан Незалежности, Владимирский спуск
Источник:

"Сегодня"

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