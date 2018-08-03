Школьная ярмарка на "Дарынке": к новому учебному году готов!

Гости ярмарки будут приятно удивлены не только широким выбором товаров, но и низкими ценами

На дворе – теплые летние деньки, впереди – весь август. А значит, каникулы продолжаются. Впрочем, в августе к обычному ребяческому перечню дел добавляется также он – список школьной литературы, которую таки придется одолеть. Нелегко? Конечно! Но и взрослые не останутся без дела, им последний летний месяц также несет заботы – они тоже готовятся к школе. Вернее, готовят, своих малышей. Вот и на "Дарынке" приготовления уже идут полным ходом!

Ежедневно, с 3 августа на третьем этаже маркет молла в секторе "Малеча" проходит большая школьная ярмарка, которая позволит полностью укомплектовать школьный рюкзак вашего чада по приемлемым ценам, да и сам рюкзак купить тоже.

1 сентября, на самом деле, не за горами. Близится тот момент, когда родители смогут вздохнуть свободней. Потому что будут знать – малыш мирно решает уравнения под бдительным учительским присмотром, а не изобретает очередной велосипедный трюк, рискуя заработать синяки и шишки.

Среди широкого ассортимента товары украинских и зарубежных производителей:

стильная школьная форма для мальчиков и девочек;

вышиванки, и они точно пригодятся;

форма для занятий спортом;

удобная обувь, чтобы бежать на уроки вприпрыжку и не опаздывать;

огромное разнообразие портфелей, рюкзаков и сумок;

большой выбор тетрадей, дневников, наборов для творчества и других канцелярских товаров.

Как говорится, учись – не хочу! Посетители ярмарки будут приятно удивлены не только феноменальным выбором, но и низкими ценами.

Пока родители заняты шопингом, детвора может активно и весело провести время за бесплатными развлечениями. Выходные дни на каникулах кажутся гораздо слаще, а выходные в секторе "Малеча" (на 3-м этаже) – и подавно. Ведь на протяжении всего августа в Веревочном Парке "Лазалка", который размещен возле школьной ярмарки, вход бесплатный!

Каждый уикэнд в секторе проходят мини-шоу, мастер-классы и развлекательные программы с розыгрышами призов. Например, 4-5 августа в программе активностей познавательное представление "Поиграй со мной", кукольный спектакль "Ах, какой я молодец" и шоу-программа "Школа волшебства".

А еще можно подпрыгнуть на высоту 5 метров на аттракционе "Банджо", испытать свою гибкость и выносливость на скалодроме, забраться на надувную горку высотой в 7 метров, поиграть в водный футбол в большом бассейне, поймать рыбку и многое другое. Все это – в атмосферном летнем городке под открытым небом Summer Park, который открыт каждый день с 10:00 до 20:00 для детей до 14 лет.

Подробно ознакомиться со всеми активностями, расписанием мастер-классов и графиком работы Summer Park можно по телефону (044) 461 88 13, а также – на сайте "Дарынка" и странице в соцсети Facebook.