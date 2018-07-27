Уникальные пещеры Лавры: монахи рассказали, почему некоторым прихожанам становится плохо в подземельях

Вчера, 22:53

Под слоями штукатурки здесь до сих пор находят старинные фрески


В Киево-Печерской Лавре отмечают 30 лет восстановления монашества. Ближние и Дальние пещеры – визитка и величайшая святыня Киево-Печерского монастыря. Свои двери они открывают ежедневно в 9 часов утра, или раньше.

"Сегодня день, когда 30 лет назад снова открылась наша Лавра, обитель и такой был подъем духовный, возрождение", – говорит Иеродиакон Дионисий.

Вход – свободный. Единственное, что попросят монахи – приходить в закрытой одежде, а женщинам – надеть на голову платок. Перед входом люди зажигают свечи – ведь как и 10 веков назад, электричества в пещерах нет. А дальше – по узким лестницами спускаются вниз, на глубину до 15 метров.

О длине лаврских пещер есть много легенд. Поговаривали – некоторые ведут за реку Днепр, до Чернигова. Но сейчас археологи говорят: протяженность известных ходов – не более 500 метров. Ширина коридорчиков – метр-полтора. Но дискомфорт испытывают только те, у кого совесть нечиста, уверяют монахи.

"Кто редко исповедуется – только им становится плохо, или в храм не ходят. А так – наоборот, не хотят уходить", – говорит Иеродиакон Дионисий.

Полторы сотни мощей и других святынь – и это только в известных коридорах Лаврских пещер. А сколько еще может быть открытий! Под слоями штукатурки здесь до сих пор находят старинные фрески. Поэтому каждый посетитель может почувствовать себя не только паломником, но и исследователем древности.

Как известно, в Киево-Печерской Лавре действуют шесть пещерных храмов.

Напомним, красоту Киево-Печерской Лавры скоро можно будет увидеть в уникальном альбоме весом в семь килограмм. Работа над книгой "Лавра 4 сезона" в самом разгаре.

Ранее мы писали о том, как исцеляются в Киево-Печерской Лавре.
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Источник:

"Сегодня"

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