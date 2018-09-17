"Урожай-фест" приглашает отметить праздник осени с джазом и юмор-шоу

В субботу, 22 сентября, с 12:00 до 17:00 на территории паркового квартала "Місто Квітів" в Киеве пройдет осенний фестиваль для всей семьи "Урожай-фест".

После жаркого лета самое время собраться большой дружной компанией или всей семьей на свежем и еще теплом воздухе — отметить приход осени, новые яркие краски за окном и сбор урожая.

Посетителей фестиваля ожидает теплая осенняя атмосфера семейного праздника, активный и креативный отдых: юмористическое stand-up шоу, выступление джаз-кавер группы, познавательные и веселые игры для детей, конкурсы с ценными призами, глинтвейн и домашний зефир на фудкорте, лаунж-зона и многое другое.

В программе фестиваля:

Юмор-шоу от Family stand up, где комики правдиво и смешно расскажут истории о жизни, шефе и даже соседе, который с 7 утра делает ремонт.

Выступление джаз-бэнда Imaginarium, который исполнит всеми любимую музыку в совершенно новом звучании.

Авторские экскурсии по безопасным зонам строительства второй очереди жилого комплекса, которая уже на завершающей стадии.

Фудзона с безалкогольной сангрией и глинтвейном, какао и домашним лимонадом, бельгийскими вафлями и домашним зефиром, вьетнамскими бургерами и многим другим.

Большая лаунж-зона под открытым небом с мягкими пуфиками, сеном и шезлонгами.

Осенние фотозоны для семейных портретов и красочных селфи.

Для детей будут доступны разноплановые игровые и спортивные активности с профессиональными аниматорами, познавательные мастер-классы, аквагрим и другие активные развлечения.

На "Урожай-фест" состоится цветочная ярмарка, на которой все желающие смогут купить многолетние растения для дома и дачи.

Всех гостей фестиваля ждут вкусные угощения и подарки от организаторов, а также розыгрыш двух сертификатов по 5 тысяч гривен для покупки техники.

Присоединяйтесь! Этой осенью урожай будет особенно щедрый!

Место проведения: парковый квартал "Місто Квітів", улица Тираспольская, 60, 15 минут ходьбы от метро "Сырец".

Время проведения: с 12:00 до 17:00, вход — свободный.

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