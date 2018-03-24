В центр Киева свезли оружие и зовут киевлян

В пятницу в столице в Центре культуры и искусств СБУ на улице Ирининской, 4а накануне своего профессионального праздника работники спецслужбы показали оружие, изъятое у диверсантов за последнее время.

Как оказалось, среди изъятого – пистолеты-пулеметы различных модификаций, автоматы, снайперские винтовки, противотанковые комплексы и беспилотник российского производства.

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Как рассказали нам в пресс-службе СБУ, сегодня, 24 марта, каждый желающий сможет прийти на "Открытую площадку СБУ" и лично рассмотреть оружие. Помимо этого, каждый желающий сможет пройти проверку на "детекторе лжи", оставить свое обращение к СБУ и ознакомиться с творческими работами, посвященным достижениям спецслужбы.

Напомним, в середине марта СБУ провела массовые обыски в шести областях Украины. В ходе указанных обысков добыты доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против украинского государства.

В частности, среди прочего, обнаружено и изъято агитационные материалы с поддержки аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе гранаты и патроны, которые свидетельствуют о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям.

А 13 марта СБУ разоблачила торговцев оружием с немалым арсеналом.