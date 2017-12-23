В Киеве детей будет развлекать "Сказочный трамвайчик"

Сегодня, 04:44

"Трамвайчик" начнет работать 26 декабря

 

Дети смогут почитать в &quot;Сказочном трамвайчике&quot;. Фото: rebenkoved.ru
Дети смогут почитать в "Сказочном трамвайчике". Фото: rebenkoved.ru

В новогодние и рождественские праздники в Киеве будет работать "Сказочный трамвай". Взрослых и детей будут развлекать играми и новогодними чтениями. Такой новогодний сюрприз для киевлян подготовили Коммунальное предприятие "Киевпастранс" совместно с Национальной библиотекой Украины для детей.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", "Сказочный трамвайчик" начнет работать 26 декабря.

"Сказочный трамвай" будет ожидать киевлян и гостей столицы на остановке трамвая на Контрактовой площади. Он будет курсировать с 11:00 до 13:00 только 26, 27, 28 декабря 2017 года и 2, 3, 4 января 2018 года.

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К тому же взрослых и маленьких пассажиров трамвайчика ожидают новогодние мастер-классы, бумажные анимации, игротека, аквагрим, мини-спектакли, новогодние чтения и еще много интересного. Участие смогут принять дети в возрасте от 3 до 10 лет. Также их будут учить создавать елочные украшения в технике декупаж и очень красивые бумажные снежинки.

Ранее "Сказочный трамвайчик" работал на осенних каникулах.

Напомним, что в новогоднюю ночь работу транспорта в столице продлят на три часа. Также ограничат движение на улицах возле Софийской площади. Из-за этого наземный транспорт изменил расписание и будет ездить по новым маршрутам.
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Источник:

"Сегодня"

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