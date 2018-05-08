В Киеве ко Дню города состоится праздничный концерт
В шоу примут участие около 400 исполнителей
В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Агентство по обслуживанию театральной и концертной деятельности".
В мероприятии примут участие муниципальные, национальные и другие независимые творческие коллективы столицы, среди которых три оркестра и два хора. Зрителям покажут шоу маршевых барабанов, шоу на цимбалах и яркое vj-шоу. Состоятся два dj-сета.
Киевлян и гостей столицы ждут выступления:
- Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л.М.Ревуцкого и квартета "Impressio";
- Академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина";
- Национального ансамбля солистов "Киевская камерата";
- композитора Александра Саратского, солисток Ланы Меркуловой и Анико Долидзе;
- коллектива маршевых барабанщиков "Drum Art";
- группы "G-Art";
- Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины ( "Kyiv Fantastic Orchestra");
- Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ).
Всего в шоу примут участие около 400 исполнителей.
Как мы сообщали ранее, с 1 по 3 июня в столице по случаю Дня Киева состоится международная велогонка "Race Horizon Park".
В 2017 году киевляне с размахом отметили День города. Гуляла столица три дня: горожане могли посетить разные фестивали, выставку цветов и пробежаться под каштанами.