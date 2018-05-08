В Киеве ко Дню города состоится праздничный концерт

В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Агентство по обслуживанию театральной и концертной деятельности".

В мероприятии примут участие муниципальные, национальные и другие независимые творческие коллективы столицы, среди которых три оркестра и два хора. Зрителям покажут шоу маршевых барабанов, шоу на цимбалах и яркое vj-шоу. Состоятся два dj-сета.

Киевлян и гостей столицы ждут выступления:

Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л.М.Ревуцкого и квартета "Impressio";

Академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина";

Национального ансамбля солистов "Киевская камерата";

композитора Александра Саратского, солисток Ланы Меркуловой и Анико Долидзе;

коллектива маршевых барабанщиков "Drum Art";

группы "G-Art";

Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины ( "Kyiv Fantastic Orchestra");

Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ).

Всего в шоу примут участие около 400 исполнителей.

Как мы сообщали ранее, с 1 по 3 июня в столице по случаю Дня Киева состоится международная велогонка "Race Horizon Park".

В 2017 году киевляне с размахом отметили День города. Гуляла столица три дня: горожане могли посетить разные фестивали, выставку цветов и пробежаться под каштанами.