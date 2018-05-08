В Киеве ко Дню города состоится праздничный концерт

Вчера, 16:39

В шоу примут участие около 400 исполнителей

Ко Дню Киева пройдет концерт. Фото: facebook.com/FolkUkraine
Ко Дню Киева пройдет концерт. Фото: facebook.com/FolkUkraine

В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Агентство по обслуживанию театральной и концертной деятельности".

В мероприятии примут участие муниципальные, национальные и другие независимые творческие коллективы столицы, среди которых три оркестра и два хора. Зрителям покажут шоу маршевых барабанов, шоу на цимбалах и яркое vj-шоу. Состоятся два dj-сета.

Киевлян и гостей столицы ждут выступления:

  • Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л.М.Ревуцкого и квартета "Impressio";
  • Академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина";
  • Национального ансамбля солистов "Киевская камерата";
  • композитора Александра Саратского, солисток Ланы Меркуловой и Анико Долидзе;
  • коллектива маршевых барабанщиков "Drum Art";
  • группы "G-Art";
  • Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины ( "Kyiv Fantastic Orchestra");
  • Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ).

Всего в шоу примут участие около 400 исполнителей.

Как мы сообщали ранее, с 1 по 3 июня в столице по случаю Дня Киева состоится международная велогонка "Race Horizon Park".

В 2017 году киевляне с размахом отметили День города. Гуляла столица три дня: горожане могли посетить разные фестивали, выставку цветов и пробежаться под каштанами.
концерт, шоу, Крещатик, день города, день Киева
Источник:

"Сегодня"

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