В Киеве можно будет бесплатно проверить легкие

У здания КГГА в течение двух дней с 9:00 до 17:00 будут работать два передвижных флюорографа

В ближайшие выходные, 24 и 25 марта, киевляне и гости города смогут бесплатно проверить легкие. Такая лечебно-профилактическая акция по случаю Всемирного дня борьбы против туберкулеза по инициативе департамента здравоохранения состоится в центральной части столицы.

По словам директора департамента Валентины Гинзбург, для этого у здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36) в течение двух дней с 9:00 до 17:00 будут работать два передвижных флюорографа. Один из них – специально оборудованный для обследования людей с особыми потребностями.

Пройти флюорографическое обследование директор департамента призвала прежде всего тех, у кого наблюдаются такие симптомы: кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1—38,0 °C – Ред.), общее недомогание, быстрая утомляемость, и тех, кто не делал такое обследование два и более лет.

Также в департаменте сообщили, что ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза в учреждениях здравоохранения с 20 до 28 марта дополнительно организованы флюорографические обследования населения, а при необходимости – микроскопические исследования мокроты, консультирование врачами первичного звена по вопросам выявления туберкулеза, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Напомним, 1 марта мы сообщали, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ) из-за смерти человека после инъекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте службы.

Отмечается, что причиной запрета стало сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер человек.

Как мы сообщали ранее, Украина – на втором месте в Европе по распространенности туберкулеза, каждый день инфицируется 70 человек. Несмотря на то, что препаратов достаточно, украинские методы лечения неэффективны. А больным приходится проводить от шести до 20, а иногда и больше месяцев в диспансере, не покидая его. По словам медиков, в таких условиях пациенты заражают друг друга по кругу, а форма туберкулеза становится сложнее. Многие просто бросают лечиться, теряя надежду.