В Киеве открылась жизнеутверждающая выставка "Вокруг угла".

Художники показывают зрителю свою картину мира, концентрируясь на тех деталях, на которых внимание людей обычно не задерживается. Привычные натюрморты дополняют зашифрованные послания-атомы, имеющие форму зайцев. Пейзажи рассекают бумажные самолеты, на которых пестрят добрые слова, делающие жизнь человека счастливей.

"Вокруг угла" – серия работ художественного объединения 90-х годов "Сквот на Олеговской". Обыденные сюжеты и фрагменты повседневной жизни в стилистической обработке авторов приобретают новые смыслы и звучание. Размышления об окружающем мире отражаются в живописных полотнах, в некоторых чувствуется спокойствие, граничащее с буддийским медитативным состоянием.

Участники выставки: Эдуард Потапенков, Анатолий Варваров, Игорь Коновалов, Сергей Корниевский, Людмила Роздобудько-Падун, Владимир Падун.

Выставка продлится до 22 апреля, вход бесплатный.

Адрес: Киев, ул. Мечникова, 3.

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