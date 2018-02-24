В Киеве открывается уникальная выставка южно-африканской художницы

Сегодня, 02:17

Вместе с ней в PinchukArtCentre выставляются и молодые украинские художники


Инсталляция из глины, чернозема и древесины – впервые в Киеве откроется персональная выставка южно-африканской художницы Динео Сеше Бопапе. Фурор она произвела на прошлогоднем Венецианском биеннале. С субботы, 24 февраля, ее работы можно увидеть в PinchukArtCentre.

Там же выставляются и молодые украинские художники – 20 претендентов на премию PinchukArtCentre, основанную филантропом Виктором Пинчуком. В этом году ее вручают уже в пятый раз.

Уже десять лет PinchukArtCentre создает возможности для появления современного поколения художников. Эта премия – способ найти таланты. В этом году представляем одиннадцать новых имен. Эти ребята демонстрируют, каким может стать украинское искусство в будущем", – рассказал арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

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Здесь же, в PinchukArtCentre впервые проходит выставка художницы из Южной Африки Динео Сеше Бопапе. Ее звезда на арт-небосклоне засияла совсем недавно – после победы на международном конкурсе Future Generation Art Prize, основанном фондом Виктора Пинчука.

Динео стремится не удивлять, а привлечь внимание к проблеме истощения природных ресурсов планеты. Работу Динео и украинских художников можно посмотреть в PinchukArtCentre уже с этой субботы, 24 февраля – и до мая.
художники, пинчук, PinchukArtCentre, искусство, инсталляция
Источник:

"Сегодня"

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