В Киеве покажут кино о правах человека

Сегодня, 04:44

Фестиваль пройдет с 23 по 30 марта и откроется фильмом "Женщина в плену"

 

Кадр из фильма &quot;Отдаленное гавкание собак&quot;
Кадр из фильма "Отдаленное гавкание собак"

С 23 по 30 марта в столице пройдет XV Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. В этом году он откроется фильмом "Женщина в плену" режиссера Бернадетт Тузы-Риттер, которая лично представит зрителям свою кинокартину.

Зрителям покажут 62 фильма из 36 стран мира, из них 11 – украинских. Всего на фестиваль приедет более 80 участников и участниц, более 50 гостей – иностранцы.

Тема нынешнего Docudays UA "Равные равенства" – об общественных вызовах, связанные с понятием равенства. Это предложение подискутировать о распространенных стереотипах и определить, как исповедовать практики равенства в повседневной жизни. 6 кинопрограмм посвящены группам людей, которые чаще всего сталкиваются с неравенством, подвергаются дискриминации в обществе, недостаточно представлены в медиа.

Каждую конкурсную программу будет оценивать отдельный состав жюри, в которое входят зарубежные и украинские эксперты и документалисты. Победителя традиционно выберет студенческое жюри и зрители.

В традиционную программу DOCU/ХИТЫ вошли ожидаемые документальные премьеры, фильмы-победители мировых кинофестивалей, среди которых номинант на премию "Оскар" – "Последние люди в Алеппо" (реж. Ферас Файяд).

Показы пройдут в кинотеатрах "Жовтень" (ул. Константиновская, 26), "Украина" (ул. Архитектора Городецкого, 5) и в Креативном пространстве IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8). Вход на все сеансы фестиваля – по билетам, однако вход свободный на все фестивальные события в IZONE, DOCU/PRO и DOCU/КЛАСС, события правозащитной программы, фотовыставку, "Живую библиотеку" и отдельные вечерние кинопоказы после 15:00.

Docudays UA – единственный в Украине международный фестиваль документального кино о правах человека. Входит в Международную сеть правозащитных кинофестивалей Human Rights Film Network. Проходит ежегодно в Киеве на протяжении последней недели марта. После завершения Docudays UA традиционно представляет лучшие фильмы в регионах Украины во время Странствующего фестиваля.

Напомним, украинский короткометражный фильм "Мистер Украина. Борьба с собой" участвует в 71-ом Международном Каннском кинофестивале, который в этом году будет проходить на лазурном берегу с 8 по 19 мая.

Идея, режиссерское кресло и главная роль в фильме принадлежат молодому украинскому актеру Богдану Юсыпчуку. Как рассказал Богдан, лента снималась в Киеве и Лондоне, во время конкурса Mr. World, где актер вошел в топ-10 самых красивых мужчин мира.

Также мы сообщали, что в рамках Одесского кинофестиваля, который пройдет с 13-го до 21-го июля, на Потемкинской лестнице покажут один из самых известных фильмов эпохи немого кино Safety Last! с легендарным Гарольдом Ллойдом в главной роли. Киноперформанс под небом состоится 14 июля.
кино, фестиваль, права человека, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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