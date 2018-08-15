В Киеве появилось кафе с обнаженными официантками

В Подольском районе Киева, который удивляет горожан и туристов своими муралами, появилось первое в Украине арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью. Об этом сообщает "Информатор".

Кафе открылось 14 февраля 2018 года. Здесь подают меню с сексуальными названиями блюд и играет романтическая музыка. Изюминкой заведения есть то, что каждый вторник здесь с 11:00 гостей обслуживает обнаженная официантка.

По средам в кафе проводят бранчи с сексологами. С 11:00 посетители могут за завтраком обсудить сексуальные темы с профессионалами. В планах заведения создать секс-музей: его обещают открыть уже осенью. Кроме того, для женщин-посетителей уже ищут парня с красивым торсом, который также будет подавать заказы гостям.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно вкусно пообедать в столице.

Кроме этого, мы сообщали, что Николаю Тищенко пришлось проверить собственный ресторан. Мы также рассказывали о том, что робота-повара с треском уволили из ресторана.